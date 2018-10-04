''Это гениально!'' Активист придумал, как решить проблему пробок в Киеве

Для решения проблемы с ДТП и, как следствие, частыми пробками, в Киеве необходимо сузить 99,9% столичных дорог. Это превратит Киев в европейский город с европейской автоинфраструктурой.

Такую идею в эфире ObozTV предложил общественный активист Константин Андриюк. Он напомнил, что дороги в украинской столице планировались и строились в советские времена, под гораздо меньшее количество автомобилей.

"Когда дорога становится узкой, водитель едет и соседний автомобиль ближе к нему, он начинает бояться, чтобы не притереться. Тогда у него скорость падает", - аргументировал Андриюк.

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Освободившееся место активист предложил отводить под парковки, велосипедные маршруты и пешеходные дорожки.

"И люди сами захотят пересесть на велосипеды. Как по мне, это гениально", - заверил он.

По словам Андриюка, сейчас вся цивилизованная Европа движется к массовому внедрению велосипедов в качестве постоянного городского транспорта.

"Мы же видим, там мэры, работники мэрии, садятся на велосипед и едут. И это нормально, это не показуха, они же себя прекрасно чувствуют. Мы тоже должны к этому прийти", - подытожил активист.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский парламент собирается ужесточить правила для автомобилистов.

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