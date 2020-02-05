Принтер вместо сигнализации: Ford придумал новую защиту от воров

Компания Ford порадовала оригинальным способом защиты своего автомобиля от воров, которые охотятся за колесными дисками. Сигнализация не всегда способна помочь, поэтому нужно что-то другое.

Наиболее простой способ – использовать так называемые секретки. Это специальные гайки (по одному на каждое колесо), которые отличаются от стандартных и не позволяют открутить себя распространенными ключами. Как стало известно OBOZREVATEL, именно на это обратили внимание в Ford.

Собственно, в использовании секреток для колес ничего нового нет. Однако элементы одного образца используются на всех моделях одного бренда. Случайных воришек это отпугивает, однако достаточно обзавестись специальным инструментом один раз, чтобы в дальнейшем суметь обойти защиту.

Секретные гайки для колес нового поколения, по мнению Ford, способны решить проблему краж ford.com

Поэтому Форд решил разработать специальные гайки с уникальным оттиском для каждого покупателя! Элемент можно изготовить из нержавеющей стали с помощью печати на 3D-принтере. Главная особенность – специальный рисунок секретки, отражающий тембр голоса владельца.

Воровство колес – распространенная проблема во всем мире

Соответственно, с таким же рельефным рисунком создается инструмент, который также является уникальным. Разумеется, что в такой ситуации потенциальный вор теряет всякую мотивацию. На данный момент проект находится в статусе прототипа. Но в ближайшее время такие элементы действительно могут войти в обиход.

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