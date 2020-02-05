Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Принтер вместо сигнализации: Ford придумал новую защиту от воров

9.1т
Читать материал на украинском

Компания Ford порадовала оригинальным способом защиты своего автомобиля от воров, которые охотятся за колесными дисками. Сигнализация не всегда способна помочь, поэтому нужно что-то другое.

Наиболее простой способ – использовать так называемые секретки. Это специальные гайки (по одному на каждое колесо), которые отличаются от стандартных и не позволяют открутить себя распространенными ключами. Как стало известно OBOZREVATEL, именно на это обратили внимание в Ford.

Новости
Воры раскурочили автомобиль, которого еще даже нет в продаже

Собственно, в использовании секреток для колес ничего нового нет. Однако элементы одного образца используются на всех моделях одного бренда. Случайных воришек это отпугивает, однако достаточно обзавестись специальным инструментом один раз, чтобы в дальнейшем суметь обойти защиту.

Секретные гайки для колес нового поколения, по мнению Ford, способны решить проблему краж

Секретные гайки для колес нового поколения, по мнению Ford, способны решить проблему краж

ford.com

Поэтому Форд решил разработать специальные гайки с уникальным оттиском для каждого покупателя! Элемент можно изготовить из нержавеющей стали с помощью печати на 3D-принтере. Главная особенность – специальный рисунок секретки, отражающий тембр голоса владельца.

Воровство колес – распространенная проблема во всем мире

Воровство колес – распространенная проблема во всем мире

Соответственно, с таким же рельефным рисунком создается инструмент, который также является уникальным. Разумеется, что в такой ситуации потенциальный вор теряет всякую мотивацию. На данный момент проект находится в статусе прототипа. Но в ближайшее время такие элементы действительно могут войти в обиход.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E наглядно продемонстрировал всю пользу переднего багажника.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто безопасность автокражи новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
12
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги