Президент Туркменистана показал мастер-класс по дрифту на BMW M4

Виталий Сазонов Новости 17:21, 22.10.2020 Обновлено: 17:42, 22.10.2020

В сети появилось видео дрифта в исполнении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Свое виртуозное мастерство управления автомобилем глава страны показал на BMW M4 предыдущего поколения.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Хроника Туркменистана. В описании говорится, что заезд был осуществлен на трассе Центра автоспорта МВД, а на дрифт-шоу Бердымухамедова подтолкнула просьба министра спорта. Изначально же президент делать этого не собирался – он прибыл на автодром лишь с целью инспекции трека перед предстоящим ралли (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Президент Туркменистана показал дрифт на BMW M4
Скриншот видео

Стоит отметить, что президент Туркменистана довольно эффектно отправлял BMW в управляемый занос. Вообще Гурбангулы Бердымухамедов является большим фанатом автомобилей, в его гараже есть даже несколько спорткаров, а территорию автодрома он покинул на Mercedes-Benz GLS нового поколения.

Президент Туркменистана показал дрифт на BMW M4
Скриншот видео

При этом ранее он издал довольно странный закон, который касается автомобилей. А именно,в запретил в Туркменистане ездить на автомобилях любого цвета, кроме белого (однако самого президента это не касается).

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