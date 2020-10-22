Президент Туркменистана показал мастер-класс по дрифту на BMW M4

В сети появилось видео дрифта в исполнении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Свое виртуозное мастерство управления автомобилем глава страны показал на BMW M4 предыдущего поколения.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Хроника Туркменистана. В описании говорится, что заезд был осуществлен на трассе Центра автоспорта МВД, а на дрифт-шоу Бердымухамедова подтолкнула просьба министра спорта. Изначально же президент делать этого не собирался – он прибыл на автодром лишь с целью инспекции трека перед предстоящим ралли (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Стоит отметить, что президент Туркменистана довольно эффектно отправлял BMW в управляемый занос. Вообще Гурбангулы Бердымухамедов является большим фанатом автомобилей, в его гараже есть даже несколько спорткаров, а территорию автодрома он покинул на Mercedes-Benz GLS нового поколения.

При этом ранее он издал довольно странный закон, который касается автомобилей. А именно,в запретил в Туркменистане ездить на автомобилях любого цвета, кроме белого (однако самого президента это не касается).

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