Преступник подделал чек на покупку и завладел авто за $140 000

В США преступник по имени Кейси Уильям Келли столкнулся с проблемами с законом после покупки Porsche 911 Turbo и трех пар часов Rolex за фальшивые чеки.

Стоит отметить, что в США оплата крупных покупок с помощью чековых книжек очень распространена. Американец при этом всего лишь распечатал чеки на крупные суммы на домашнем принтере и отправился за покупками предметов роскоши.

Сперва Кейси заплатил $140 000 за Porsche 911 Turbo. И даже успел сфотографироваться на фоне своей новой машины. На следующий день он приобрел сразу три пары часов Rolex суммарно за $61 500. Таким образом, злоумышленник "скупился" более чем на $200 000.

Porsche 911 Turbo обошелся злоумышленнику в $140 000. Фото: motor.ru

Странно, что он не учел довольно простого обстоятельства. Продавец после покупки всегда обналичивает чек, который является своеобразным пропуском к настоящим деньгам. Когда выяснилось, что сделать этого невозможно, дилер сообщил об угоне автомобиля, который объявили в розыск.

Злоумышленника поймали, теперь ему предстоит дождаться суда.

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