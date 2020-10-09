Geely превратили в роскошное такси за $150 000

Британская компания Sutton Bespoke, которая занимается кастомизацией спортивных и эксклюзивных авто, представила проект роскошного автомобиля такси – уровня моделей Rolls-Royce и Bentley. Основой послужил новый "лондонский кэб" LEVC TX от китайской Geely.

Как пишет Autonews, автомобиль получил название Sutton VIP Class LEVC. Его главная "изюминка" – основательно переделанный салон (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отделка интерьера представлена кожей алькантарой и деревянным шпоном, а в оснащение вошла панорамная крыша, ТВ-дисплей с Apple TV, игровая консоль Sony Playstation 4 и даже холодильник. Также у каждого из задних пассажиров есть отдельная мультимедиа.

Наконец, авторы проекта позаботились и о безопасности пассажиров (а также водителей), отделив переднюю часть от заднего отсека перегородкой с улучшенной звукоизоляцией. Драйвера снабдили цифровой приборной панелью и сиденьем с электрорегулировками.

Стоит такое такси чуть больше 155 тыс. долларов. Выпускать его будут небольшими партиями.

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