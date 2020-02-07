Представлена самая крутая версия Renault Duster: фото

Популярнейший бюджетный кроссовер Renault Duster, который занимает одну из лидирующих позиций на рынке новых авто в Украине, обновился и получил внедорожную модификацию.

Как выяснил OBOZREVATEL, компактный кроссовер Рено Дастер 2020 показали в новой стилизованной версии, вдохновленной внедорожниками. В первую очередь, это коснулось оформления переднего бампера.

У кроссовера Renault Duster изменился дизайн group.renault.com

Спереди новый Renault Duster 2020 получил более брутальный в сравнении с базовой моделью вид благодаря выполненным из неокрашенного пластика крупным элементам и дополнительной светотехнике.

Наверняка изменения коснулись и заднего бампера, однако фотографии кормы производитель не распространил. Но можно посмотреть на салон Рено Дастер – новый кроссовер получил переднюю панель с увеличенным экраном информационно-развлекательной системы.

Салон Renault Duster демонстрирует улучшенный экран мультимедиа group.renault.com

Внутри прежняя версия Рено Дастер выглядит немного проще group.renault.com

В целом внешние обновления выполнили в стиле пикапа Renault Duster Oroch, который построен на базе кроссовера прошлого поколения. Так же, как и "грузовик", новая модификация разработана для рынка Южной Америки. Тем не менее, модель может намекать на характер обновления глобальной версии, которая в том числе продается в Украине.

Внешность обновленного Renault Duster выполнили в стиле пикапа Oroch group.renault.com

Мы с вами привыкли видеть Renault Duster таким group.renault.com

Новый кроссовер Renault Duster 2020 предложат с атмосферным 1.6 и турбированным 1.33. Двигатели будут сочетаться с 5-ступенчатой механической КПП и вариатором. Стоит отметить, что Renault Duster – очень космополитичный автомобиль. Его разные модификации представлены почти во всем мире.

Например, стоит вспомнить версию для индийского рынка. Там по-прежнему продают модель первого поколения, которая не так давно прошла модернизацию и теперь похожа на новый кроссовер, который мы с вами так хорошо знаем.

В Индии продают совсем другой кроссовер Renault Duster group.renault.com

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