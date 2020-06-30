Представлена новая Skoda Octavia с заводским ГБО

Компания Skoda представила новую версию модели Octavia последнего поколения. Она называется G-Tec, и от других модификаций отличается тем, что может ехать как на традиционном топливе, так и на газе.

Skoda Octavia G-Tec представлена в двух кузовах – лифтбэк и универсал. Машина оснащена 1,5-литровой "турбочетверкой" TSI на 130 сил, которая состыкована с тремя газовыми баллонами и топливным баком. Емкости при этом довольно компактные.

Skoda Octavia G-Tec. Фото: Skoda

Баллоны предназначены для заправки метаном, каждый из них вмещает 17,33 кг газа. А вот бак рассчитан на 9 литров бензина.

Полный запас хода такой Октавии – 690 км. Из них 500 км машина передвигается на метане, после этого автоматически переходит на бензин (и едет на нем оставшиеся 190 км). Средний расход топлива составляет 3,5 кг газа и 4,6 л бензина на 100 км пробега.

Skoda Octavia G-Tec. Фото: Skoda

Разумеется, Skoda Octavia c заводским ГБО наверняка много кому придется по душе, однако недостатков она не лишена: объем багажника такого авто уменьшен на 145 литров по сравнению с бензиновыми и дизельными версиями. В частности, из-за внесенных технических изменений у седана осталось 455 л вместо 600 л, а у универсала – 495 литров вместо 640.

В Европе купить Skoda Octavia G-Tec можно будет начиная с осени, цены на новинку будут объявлены позже. К слову, базовая Октавия сейчас стоит в ЕС 18 450 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немецкое представительство Skoda показало Octavia Tour с пробегом 1 млн км.