Представлен самый мощный внедорожник в мире

Dodge Durango SRT Hellcat – самый мощный серийный внедорожник в мире. Американский SUV получил двигатель Hemi V8 объемом 6,2 л мощностью 720 л.с. и 875 Нм крутящего момента.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Благодаря такой комбинации на разгон до 100 км/ч требуется приблизительно 3,5 с. Максимальная скорость составляет 290 км/ч. Это еще и самый быстрый 7-местный кроссовер в мире.

Внешне такой автомобиль отличается от стандартного обновленного Додж Дуранго затемненными декоративными элементами, воздухозаборником в капоте и крупными патрубками выхлопной системы.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

В салоне Dodge Durango SRT Hellcat (как и в стандартном рестайлинговом Durango) появилась новая передняя панель более современного дизайна с мощной и быстрой мультимедийной системой.

Dodge Durango SRT Hellcat. Фото: Dodge

Фактически, самый крутой Mercedes G-class от Brabus предлагает покупателям даже более высокую мощность – 900 л.с. Но все же это доработанный сторонней компанией серийный внедорожник Мерседес. Правда, у Brabus есть статус автопроизводителя, который, тем не менее, занимается мелкосерийными проектами.

Brabus G900. Фото: Brabus

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