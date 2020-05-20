Представлен самый крутой кроссовер BMW: фото и характеристики

Новая Alpina XB7 представляет собой глубоко доработанный кроссовер BMW X7. Автомобиль получил увеличенную мощность, высокую максимальную скорость, роскошный салон и крутую цену.

За основу для модификации взяли топовую версию стандартного кроссовера – BMW X7 M50i. Мощность дважды турбированного V8 объемом 4,4 л увеличили почти на сотню – с 530 л.с. до 621 л.с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч сократился до 4,2 с, а максимальная скорость теперь ограничена отметкой 290 км/ч вместо прежних 250 км/ч.

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Также БМВ Х7 от Alpina получил модифицированную 8-ступенчатую автоматическую КПП от ZF, задний дифференциал и улучшенные тормоза. За повышенное сцепление с дорогой отвечают покрышки Pirelli, которые были разработаны специально для этого спортивного кроссовера.

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

В стандарте доступны 21-дюймовые колесные диски, но можно заказать и 23 дюйма. Также изначально Alpina XB7 предложат со стандартной отделкой BMW X7, но за доплату салон авто получит кожу высочайшего качества и стеклянные элементы декора. Также автомобиль получил новый аэродинамический обвес с дополнительными воздухозаборниками.

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

Цена – от 155 тыс. евро. Для сравнения, кроссовер БМВ в модификации M50i, который использован в основе, стоит от 115 тыс. евро.

Новый кроссовер Alpina XB7 alpina-automobiles.com

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