Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

Тюнинг-ателье Brabus показало набор доработок для Mercedes G-class. При этом специалисты в качестве основы выбрали дизельный внедорожник G 350 d.

Как выяснил OBOZREVATEL, мощность "Мерседес Гелендваген" возросла на 43 л.с. – до 326 л.с., а крутящий момент теперь составляет 690 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился до 7,2 с.

Mercedes G-class 2019 получил агрессивный стайлинг от Brabus brabus.com

Среди других технических изменений – новая выхлопная система и регулируемые пружины (добавляют к дорожному просвету 40 мм в максимальном положении). Модификации в полной мере соответствуют духу этого Mercedes Brabus Adventure, который создавали с прицелом на бездорожье.

Черный цвет – неотъемлемый атрибут Brabus brabus.com

Не обошлось без обновленной внешности. Появились другие передний и задний бамперы, лебедка, расширенные на 5 см с каждой стороны колесные арки с крупными воздухозаборниками, карбоновый капот, экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой и 20-дюймовые диски.

И без того роскошный "Мерседес Гелендваген" получил улучшенный интерьер brabus.com

Салон также позволит быстро идентифицировать новинку. Кресла и дверные карты получили стеганую отделку и контрастную белую прострочку, а педали, как и декоративные элементы, выполнены из алюминия.

Лебедка пригодится в условиях тяжелого бездорожья brabus.com

Дизельный Mercedes G 350 d преобразился, но остался узнаваемым brabus.com

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Land Rover готовит мощного и роскошного соперника Mercedes G-class.

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