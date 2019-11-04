Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

Тюнинг-ателье Brabus показало набор доработок для Mercedes G-class. При этом специалисты в качестве основы выбрали дизельный внедорожник G 350 d.
Как выяснил OBOZREVATEL, мощность "Мерседес Гелендваген" возросла на 43 л.с. – до 326 л.с., а крутящий момент теперь составляет 690 Нм. Разгон до 100 км/ч сократился до 7,2 с.
Mercedes G-class 2019 получил агрессивный стайлинг от Brabus
brabus.com
Среди других технических изменений – новая выхлопная система и регулируемые пружины (добавляют к дорожному просвету 40 мм в максимальном положении). Модификации в полной мере соответствуют духу этого Mercedes Brabus Adventure, который создавали с прицелом на бездорожье.
Черный цвет – неотъемлемый атрибут Brabus
brabus.com
Не обошлось без обновленной внешности. Появились другие передний и задний бамперы, лебедка, расширенные на 5 см с каждой стороны колесные арки с крупными воздухозаборниками, карбоновый капот, экспедиционный багажник с дополнительной светотехникой и 20-дюймовые диски.
И без того роскошный "Мерседес Гелендваген" получил улучшенный интерьер
brabus.com
Салон также позволит быстро идентифицировать новинку. Кресла и дверные карты получили стеганую отделку и контрастную белую прострочку, а педали, как и декоративные элементы, выполнены из алюминия.
Лебедка пригодится в условиях тяжелого бездорожья
brabus.com
Дизельный Mercedes G 350 d преобразился, но остался узнаваемым
brabus.com
Как сообщал OBOZREVATEL, компания Land Rover готовит мощного и роскошного соперника Mercedes G-class.
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