Представлен Renault Megane 2020: новый дизайн и крутой гибрид

Renault Megane 2020 модельного года полностью рассекречен на официальных фото. Также известны характеристики авто, включая новую гибридную модификацию.

Как выяснил OBOZREVATEL, обновление коснулось не только стандартных хэтчбека и универсала, но также затронуло самую мощную спортивную версию – хот-хэтч Renault Megane RS.

Новый Renault Megane легко узнать по бамперам и фарам group.renault.com

Начнем с дизайна. Теперь даже самый дешевый Рено Меган 2020 оснащен передней и задней светодиодной оптикой, которая на треть эффективнее в сравнении с прежними галогенными фарами.

Благодаря светодиодным фонарям Renault Megane 2020 сзади выглядит эффектно group.renault.com

Кроме того, обновились передние бамперы (которые в новой модификации Megane RS Line выглядят еще агрессивнее), изменилось оформление воздухозаборников, появились новые наборы колесных дисков и другие цвета кузова. В дорогих версиях Renault Megane 2020 теперь будет больше декоративных хромированных элементов, а в интерьере – монитор диагональю 10,2 дюйма для информационно-развлекательной системы и улучшенная отделка.

Салон Renault Megane 2020 получил улучшенное оснащение group.renault.com

Самое интересное – гибрид Renault Megane E-Tech. В структуру его силовой установки вошли бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,6 л и два электромотора. Совокупная мощность равна 160 л.с. Батарея на 9,8 кВтч позволяет преодолеть до 65 км исключительно на электротяге (в городском цикле), но разогнаться выше 135 км/ч в этом случае не удастся.

Renault Megane E-Tech – новый гибрид group.renault.com

Ранее кроссовер Renault Captur тоже получил гибридную силовую установку group.renault.com

Среди других агрегатов – бензиновые 1.0 (120 л.с.) и 1.3 (в разных вариантах форсировки: 100, 115, 140, 160 л.с.), а также дизель 1.5 (на 95 и 115 л.с.). В свою очередь, отдачу спортивного Renault Megane RS увеличили до 296 л.с. Купить Рено Меган 2020 на европейском рынке можно будет уже летом этого года.

Renault Megane RS Line выглядит спортивнее стандартного хэтчбека group.renault.com

Renault Megane RS – самый мощный представитель линейки group.renault.com

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