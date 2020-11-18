Представлен новый Honda Civic 11 поколения

Компания Honda опубликовала фото нового Civic в кузове седан. Пока производитель показал лишь внешний вид и салон модели 11 поколения, причем – в предсерийном исполнении. А вот товарный вариант будет рассекречен вместе со всеми характеристиками в следующем году, когда автомобиль отправится на конвейер.

Судя по изображениям, распространенным пресс-службой японской марки, Honda Civic 11 выглядит более сдержанно в сравнении с актуальной моделью. Ему присущи ровные, плавные линии. При этом имеется сходство с самой последней генерацией Honda Accord.

Что касается салона Honda Civic 11, здесь обращает на себя цифровая приборная панель и 9,0-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Производитель заявил, что новинка также получит улучшенный пакет активной безопасности Honda Sensing (с адаптивным круизом, контролем разметки и т.д.).

Помимо этого, у Honda Civic 11 будет улучшенная конструкция кузова и шасси, а в линейку двигателей войдут 1,0- и 1,5-литровые турбомоторы. Кроме того, ожидается появление гибридной установки с 2,0-литровым агрегатом в основе. Ее получит спортивный Civic Type R, примерная мощностью такого авто составит 400 л.с. Пакет для Civic Type R также будет включать 6-ступенчатую механическую коробку передач, аэродинамический обвес, большой задний спойлер, спортивную подвеску, спортивную выхлопную систему, а также изысканный интерьер со спортивными сиденьями и рулевым колесом.

Помимо седана, в продаже будет новый хэтчбек Civic, а вот Civic Coupe в модельном ряду больше не будет.

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