Представлен идеальный для украинских дорог Toyota Land Cruiser 200

Филиппинская тюнинг-компания Atoy Customs представила собственный проект доработки Toyota Land Cruiser 200. От стоковой модели их внедорожник отличается тем, что он приспособлен для передвижения в экстремальных условиях.

На создание особого "Крузака" филиппинцев побудила та же проблема, которая существует и в Украине: плохие дороги с множеством ям, безответственные водители, опасные скутеристы, бросающий где попало пассажиров общественный транспорт и т.п. Таким образом, этот автомобиль идеально подойдет и для наших условий.

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Внедорожник оснастили силовыми бамперами, изготовленными из стали, специальными офф-роуд колесами большой размерности, дополнительной светотехникой, багажником на крыше, а также подножками Opposite Lock, у которых имеется антискользящее покрытие Line-X.

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Также LC 200 получил и скрытые изменения: у него модернизированная подвеска (пружины большого хода Icon Vehicle Dynamics Stage 6), плюс шестимиллиметровая защита днища.

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Тюнингованный Toyota Land Cruiser 200. Фото: street63.com

Сколько стоит такой Toyota Land Cruiser, пока не сообщается.

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