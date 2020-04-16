Представлен электромобиль, который заряжается от своего чехла

Сегодня беспроводной зарядкой электромобилей уже малого кого удивишь (такие технологии еще не применяются повсеместно, но они они не новы). Тем не менее, одной компании из Франции удалось создать нечто необычное в этом направлении.

Стартап Gazelle Tech представил электромобиль, который может заряжаться при помощи.... своего же чехла. Последний состоит из солнечных панелей и покрывает почти весь кузов машины – от крышки капота до заднего бампера.

Gazelle Tech Скрншот видео

Как заявляют в компании, тент со встроенными накопителями энергии позволят заряжать автомобиль, пока он находится на стоянке .В полностью развернутом виде площадь чехла составляет 4 кв. м, а чтобы его закрепить на машине, необходима всего 1 минута.

За 8 часов зарядки от такого тента батарея электромобиля пополнится энергией, которой хватит на 30 км пробега. Таким образом, если передвигаться сугубо по городу на небольшие расстояния, можно вообще отказаться от подключения к розетки.

Gazelle Tech gazelle-tech.com

Gazelle Tech gazelle-tech.com

Что же касается самого электромобиля Gazelle Tech, он представляет собой компактный хетчбэк В-класса с кузовом, сделанным из композитных материалов. При весе в 700 кг автомобиль проезжает на одном заряде 180 км. Зарядка от обычной сети занимает 4 часа.

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