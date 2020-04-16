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16 апреля • обновлено в 14:52
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Представлен электромобиль, который заряжается от своего чехла

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Сегодня беспроводной зарядкой электромобилей уже малого кого удивишь (такие технологии еще не применяются повсеместно, но они они не новы). Тем не менее, одной компании из Франции удалось создать нечто необычное в этом направлении.

Стартап Gazelle Tech представил электромобиль, который может заряжаться при помощи.... своего же чехла. Последний состоит из солнечных панелей и покрывает почти весь кузов машины – от крышки капота до заднего бампера.

Gazelle Tech

Gazelle Tech

Скрншот видео

Как заявляют в компании, тент со встроенными накопителями энергии позволят заряжать автомобиль, пока он находится на стоянке .В полностью развернутом виде площадь чехла составляет 4 кв. м, а чтобы его закрепить на машине, необходима всего 1 минута.

За 8 часов зарядки от такого тента батарея электромобиля пополнится энергией, которой хватит на 30 км пробега. Таким образом, если передвигаться сугубо по городу на небольшие расстояния, можно вообще отказаться от подключения к розетки.

Gazelle Tech

Gazelle Tech

gazelle-tech.com

Gazelle Tech

Gazelle Tech

gazelle-tech.com

Что же касается самого электромобиля Gazelle Tech, он представляет собой компактный хетчбэк В-класса с кузовом, сделанным из композитных материалов. При весе в 700 кг автомобиль проезжает на одном заряде 180 км. Зарядка от обычной сети занимает 4 часа.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что китайцы вывели на рынок дешевую электрическую копию Smart.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили новые авто
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