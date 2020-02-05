Представлен дешевый кроссовер Kia: что известно о новинке

Как и ожидалось, Kia подготовила новый бюджетный кроссовер. Компактное авто под названием Kia Sonet дебютировало официально.

Как стало известно OBOZREVATEL, новая модель Киа нацелилась на бюджетный сегмент. Кроме привлекательной цены (прогнозируемая стоимость – около $9500 за базовую версию) компактный кроссовер Kia вооружился необычным дизайном.

Kia Sonet 2021 – новый бюджетный кроссовер kia.com

Kia Sonet 2021 модельного года в действительности выглядит даже лучше, чем на официальных эскизах, которые компания публиковала для подогрева интереса к новинке. Автомобиль действительно удивил своей внешностью.

Стоит отметить, что модель не похожа на другие кроссоверы Киа и демонстрирует собственную трактовку корпоративного стиля. Компактный кузов (менее 4 м в длину) подчеркнут пухлыми колесными арками и смелой линией остекления, а брутальности добавляют крупная передняя решетка и фары с интегрированными ДХО.

Кроссовер Киа Сонет получился компактным, но брутальным kia.com

Задние фонари на современный манер объединены в цельный элемент, пересекающий корму – любимый прием Kia. Несмотря на техническую унификацию с кроссовером Hyundai Venue, новинку сделали максимально непохожей на своего донора.

Внутри кроссовер Kia Sonet выглядит довольно стильно скриншот из видео

То же самое можно сказать и про интерьер. Правда, автомобиль показали с полностью тонированными стеклами. Но во время презентации модели салон Kia Sonet 2021 мелькнул на фото.

Фотошпионы уже показали салон Kia Sorento 2021 clien.net

И в этом случае у него нет ничего общего с Hyundai. Интересно, что передняя панель скорее напоминает таковую в Kia Sorento 2021, который недавно сфотографировали во время испытательных заездов. Автомобили объединяет акцент на крупных дефлектрорах климат-контроля, которые получили массивные серебристые окантовки. Так же, как и в Киа Соренто, монитор мультимедиа возвышается над центральной консолью.

На данный момент Kia Sonet присвоили статус концепта. Однако его дизайн не кажется футуристичным, салон – тем более. К тому же, скоро новый автомобиль отправится на конвейер, а в продажу поступит до конца этого года. В первую очередь – на индийском рынке. Но планируется экспансия и в другие регионы.

Компактный кроссовер Hyundai Venue технически соответствует Kia Sonet hyundai.com

Салон Hyundai Venue совсем не похож на Kia Sonet hyundai.com

Например, кроме Индии купить Hyundai Venue можно на таком крупном рынке, как США. Возможно, позже компактный кроссовер Хюндай появится и в Европе. В какие еще страны может приехать новый Киа Сонет, неизвестно.

Новый Киа Сонет отправится в продажу в 2020 году kia.com

Как сообщал OBOZREVATEL, большой кроссовер Kia Sorento нового поколения уже показал свой дизайн в деталях.

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