Праздники, алкоголь и автомобиль: как долго не садиться за руль после застолья

Сергей Иванов Новости 12:50, 30.12.2020 Обновлено: 13:25, 30.12.2020

Алкоголь и управление автомобилем – несовместимы! Авто Обоз напоминает – будьте ответственны и не садитесь за руль после бурно проведенных выходных.

Приведенная ниже таблица наглядно демонстрирует, в течении какого времени выводится алкоголь из организма в зависимости от его крепости, объема напитка и массы человека. Также стоит отметить, приведенные цифры – это средние показатели, а у каждого конкретного индивидуума они могут отличаться в ту или иную сторону.

Время, необходимое для вывода алкоголя из организма, в зависимости от веса, крепости напитка и его количества.
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Большое количество праздничных дней и традиции щедрого застолья сопровождаются активным употреблением различных напитков. Однако, в процессе веселого отдыха в кругу семьи и друзей стоит помнить если вы планируете утром садиться за руль, то вечером лучше воздержаться от выпивки или минимизировать ее количество.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Aston Martin посвятила свой новый кроссовер виски, а их коллеги из компании Morgan занялись производством джина.

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