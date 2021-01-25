Правительственный лимузин, как у Януковича, оценили в $500 000

В России выставили на продажу правительственный лимузин 1984 года выпуска по астрономической цене в полмиллиона долларов.

Информация появилось на популярном сайте по продаже авто. Как значится в объявлении, данный автомобиль ЗИЛ-41045 был куплен в 2004 году. В течении последующих 2 лет он прошел полную реставрацию работниками АМО ЗИЛ с использованием только оригинальных запасных частей.

Этот экземпляр ЗИЛ-41045 был изготовлен в 1984 году auto.ru

Полной проверке, с заменой неисправных деталей и агрегатов подверглись: двигатель, гидромуфта, АКП, изготовлен новый насос ГУР. Заменены все детали тормозной системы и электрооборудование. Полностью обновлена подвеска. Восстановлен хромированный декор. Салон сохранился в первозданном виде. Специальная связь демонтирована.

Салон ЗИЛ-41045 сохранился без изменений auto.ru

Интерьер пассажирского отделения ЗИЛ-41045 auto.ru

По словам владельца, после реставрации автомобиль хранился в соответствии с инструкцией завода- изготовителя, в отдельном помещении, при круглогодичной температуре 20-23°С, влажности 50-55%, с ежегодным обслуживанием, по поддержанию требуемого технического состояния. Внешний вид идеальный, комплектация соответствует оригиналу полностью, кроме аккумуляторных батарей. Пробег после восстановления составляет около 1000 км.

Пробег после восстановления составляет около 1000 км auto.ru

Данный первый экземпляр с номером шасси №144 изготовили в январе 1984 года для одного из членов Политбюро ЦК КПСС. Всего было изготовлено 19 автомобилей этого семейства. Последний собранный экземпляр 41045 был изготовлен в 2002 году по специальному заказу для коллекции бывшего президента Украины и сейчас находится в музее "Межигорье".

ЗИЛ-41045 из коллекции Виктора Януковича находится в музее "Межигорье" obozrevatel.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США выставили на торги лимузин Гарри Трумэна, а также кабриолет, на котором ездил Джон Кеннеди.