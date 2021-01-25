Правительственный лимузин, как у Януковича, оценили в $500000

В России выставили на продажу правительственный лимузин 1984 года выпуска по астрономической цене в полмиллиона долларов.

Информация появилось на популярном сайте по продаже авто. Как значится в объявлении, данный автомобиль ЗИЛ-41045 был куплен в 2004 году. В течении последующих 2 лет он прошел полную реставрацию работниками АМО ЗИЛ с использованием только оригинальных запасных частей.

Полной проверке, с заменой неисправных деталей и агрегатов подверглись: двигатель, гидромуфта, АКП, изготовлен новый насос ГУР. Заменены все детали тормозной системы и электрооборудование. Полностью обновлена подвеска. Восстановлен хромированный декор. Салон сохранился в первозданном виде. Специальная связь демонтирована.

По словам владельца, после реставрации автомобиль хранился в соответствии с инструкцией завода- изготовителя, в отдельном помещении, при круглогодичной температуре 20-23°С, влажности 50-55%, с ежегодным обслуживанием, по поддержанию требуемого технического состояния. Внешний вид идеальный, комплектация соответствует оригиналу полностью, кроме аккумуляторных батарей. Пробег после восстановления составляет около 1000 км.

Данный первый экземпляр с номером шасси №144 изготовили в январе 1984 года для одного из членов Политбюро ЦК КПСС. Всего было изготовлено 19 автомобилей этого семейства. Последний собранный экземпляр 41045 был изготовлен в 2002 году по специальному заказу для коллекции бывшего президента Украины и сейчас находится в музее "Межигорье".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США выставили на торги лимузин Гарри Трумэна, а также кабриолет, на котором ездил Джон Кеннеди.