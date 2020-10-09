Пожилые водители реже попадают в ДТП, чем люди среднего возраста

Исследование Страхового института дорожной безопасности (IIHS) показало, что водители в возрасте 70-79 лет реже попадают в аварию со смертельным исходом, чем водители 35-54 лет.

Об сообщает информационный портал института. Мало того, у водителей в возрасте 70-79 лет ДТП происходят реже, чем у водителей среднего возраста.

За последние два десятилетия в США стремительно возросло число пожилых водителей. Но улучшение состояния здоровья и безопасности транспортных средств, а также изменения в дорожной инфраструктуре предотвратили сопутствующий всплеск аварий.

C 1997 по 2018 год у водителей старше 70 лет количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 43% процента. В то же время, у водителей в возрасте от 35 до 54 лет этот показатель снизился лишь на 21%. Однако практически все эти сокращения произошли в течение первой половины периода исследования. В последнее время количество смертельных ДТП с участием пожилых водителей оставалось стабильным, в то время как у водителей среднего возраста – увеличивалось.

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