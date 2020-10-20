Пожарные сознательно уничтожили новый Ford Mustang Shelby GT500

Пожарный департамент Дирборна (штат Мичиган, США) превратил новый 760-сильный Ford Mustang Shelby GT500 в груду металла. Никакой ошибки при этом не произошло: автомобиль "утилизировали" намеренно – он стал тренировочной машиной, на которой огнеборцы отрабатывали навыки оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Как пишет Motor Trend, в случае дорожно-транспортного происшествия пожарные должны моментально оценить обстановку и сделать все быстро и четко, чтобы достать людей из поврежденных транспортных средств. Для этого они часто практикуются в условиях, максимально приближенным к реальным: берут автомобиль, отключают питание, аккуратно разбивают стекла и срезают наружные кузовные панели. И в данном случае их "жертвой" стала довольно необычная машина – Shelby GT500.

Ford Mustang Shelby GT500, уничтоженный пожарными motortrend.com

Впрочем, спорткар изначально был обречен на гибель. Дело в том, что это предсерийный экземпляр, продажа и эксплуатация которого была невозможна. Поэтому Ford решил его не утилизировать, а подарить пожарным, чтобы машина еще послужила с пользой для общества.

Ford Mustang Shelby GT500, уничтоженный пожарными motortrend.com

Однако некоторые фанаты "Мустанга" все равно расстроились. "Какого х*ена, ведь с этой машиной все было в порядке? Несмотря на то, что спорткар подлежал уничтожению, его можно было использовать в качестве отличного демонстрационного экземпляра. А вы его уничтожили", – написал один из пользователей в комментарии к новости в соцсетях.

Ford Mustang Shelby GT500. motortrend.com

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