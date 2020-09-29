Появилось сравнение цен Renault Arkana украинской и российской сборки

Не так давно в Украине стартовали продажи кроссовера Renault Arkana, крупноузловое производство которого уже налажено на заводе ЗАЗ. Журналисты сравнили цены на эту модель в украинской и российской сборке.

Напомним, Renault Arkana в Украине собирают из машинокомплектов, которые завозятся московского завода Renault. Данный автомобиль был разработан российским подразделением "Рено" и до недавних пор производился и продавался только в РФ. Однако теперь он также представлен и в Украине. При этом, как пишет FirstGear, на отечественном рынке "Аркана" стоит ощутимо дороже, чем в России (что, впрочем, было ожидаемо).

Более простые версии кроссовера дороже в Украине чуть больше, чем на 70 000 грн, а топовые –более чем на 100 000 грн. В целом же сравнительный прайс-лист выглядит таким образом:

Цены Renault Arkana в Украине и России

Renault Arkana 1,6 л (114 л. с.), монопривод, 5МКПП: от 477 900 грн в Украине и от 404 640 грн в России;

Renault Arkana 1,6 л (114 л. с.), монопривод, вариатор: от 516 900 грн в Украине и от 424 440 грн в России;

Renault Arkana 1,3 л (150 л. с.), монопривод, вариатор: от 600 700 грн в Украине и от 495 000 грн в России;

Renault Arkana 1,3 л (150 л. с.), полный привод, вариатор: от 724 000 гривен в Украине и от 559 800 грн в России;

Renault Arkana 1,3 л (150 л. с.), полный привод, вариатор, топовая комплектация: – от 781 500 грн в Украине и от 590 400 грн в России.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что уже появились первые отзывы о Renault Arkana производства ЗАЗ.