Появились первые изображения нового "Логана" для Украины

В открытом доступе появились патентные изображения нового Renault Logan 2021. Ранее этот автомобиль дебютировал под европейской маркой Dacia, теперь же речь идет о седане под логотипом материнского бренда, который будет продаваться в некоторых странах со следующего года. Среди таких рынков числится и Украина.

Изображения нового Renault Logan 2021 опубликовал сайт Cochespias.На них представлена версия, которая будет продаваться в Латинской Америке. Однако, сообщается, что в этом регионе популярный бюджетный седан сменит имя на Renault Taliant. А вот ждет ли модель такие перемены в Восточной Европе, неизвестно.

Внешний вид Renault Logan 2021 Cochespias

По сравнению с европейским Dacia Logan, будущий Renault Logan 2021 получит измененную переднюю часть (другие решетка радиатора и фары), а также новые задние фонари. А вот салон останется почти таким же, исключение составят лишь другие дефлекторы и слегка измененные дверные карты.

Внешний вид Renault Logan 2021 Cochespias

Салон Renault Logan 2021. Cochespias

Что касается габаритов, они, скорее всего, тоже останутся неизменными. Напомним, длина нового Logan для Европы составляет 4396 мм, ширина – 1848 мм, а высота – 1501 мм. Объем багажника – 528 литров.

Dacia Logan 2021 Dacia

Dacia Logan 2021 Dacia

Dacia Logan 2021 Dacia

Какие двигатели будут в линейке Renault Logan 2021, пока неясно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решила снять с производства самый практичный Logan. Речь идет о модели в кузове универсал.