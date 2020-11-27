Появились первые изображения нового 'Логана' для Украины

В открытом доступе появились патентные изображения нового Renault Logan 2021. Ранее этот автомобиль дебютировал под европейской маркой Dacia, теперь же речь идет о седане под логотипом материнского бренда, который будет продаваться в некоторых странах со следующего года. Среди таких рынков числится и Украина.

Изображения нового Renault Logan 2021 опубликовал сайт Cochespias.На них представлена версия, которая будет продаваться в Латинской Америке. Однако, сообщается, что в этом регионе популярный бюджетный седан сменит имя на Renault Taliant. А вот ждет ли модель такие перемены в Восточной Европе, неизвестно.

По сравнению с европейским Dacia Logan, будущий Renault Logan 2021 получит измененную переднюю часть (другие решетка радиатора и фары), а также новые задние фонари. А вот салон останется почти таким же, исключение составят лишь другие дефлекторы и слегка измененные дверные карты.

Что касается габаритов, они, скорее всего, тоже останутся неизменными. Напомним, длина нового Logan для Европы составляет 4396 мм, ширина – 1848 мм, а высота – 1501 мм. Объем багажника – 528 литров.

Какие двигатели будут в линейке Renault Logan 2021, пока неясно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault решила снять с производства самый практичный Logan. Речь идет о модели в кузове универсал.