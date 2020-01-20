Совместный кроссовер Subaru и Toyota: показаны первые фото

Компания Subaru совместно с Toyota готовит электрический кроссовер. Автомобиль находится в разработке, но уже сейчас есть его первые фото.

Как выяснил OBOZREVATEL, макет будущего автомобиля Subaru представила в рамках пресс-конференции, на которой рассказала журналистам о развитии своих технологий и планах электрификации модельного ряда. Несмотря на вид, в котором дебютировал прототип машины, уже есть четкое понимание того, как она будет выглядеть.

Совместный кроссовер Subaru и Toyota motor.ru

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Грядущий SUV Subaru-Toyota получит угловатый кузов с короткими свесами и "квадратными" колесными арками. При этом дизайн его будет следовать последним стилистическим решениям обеих марок. Начинку для автомобиля обе компании также разрабатывают в тандеме.

Совместный кроссовер Subaru и Toyota motor.ru

Что же касается дальнейших "технических планов" Subaru, компания заявила, что к 2030 году ее модельный ряд будет на 40% состоять из электрокаров и гибридов, а уже к 2035 году она полностью завершит электрификацию своей линейки. Но параллельно с тем она и дальше будет совершенствовать существующие технологии: оппозитные моторы Boxer, "симметричный" полный привод и фирменный комплекс безопасности EyeSight.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, cамый загадочный электромобиль оценили в почти 550 000 долларов.

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