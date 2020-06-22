Появились фото суперкара 1966 года из Харькова
Украинский суперкар 1966 года разработки выглядел очень футуристично. Фото: topgir.com.ua
Лаборатория спортивных автомобилей Харьковского автодорожного института (ЛСА ХАДИ) в 1966 году создала уникальный суперкар ХАДИ-7. Об автомобиле рассказали на TopGir.
Украинский спорткар ХАДИ-7 разрабатывали как гоночный автомобиль. Кузов длиной около 5 м получился очень низким, а применение композитных материалов позволило достичь общей массы транспортного средства 800 кг.
Легкий автомобиль ХАДИ-7 с мощным двигателем был очень быстрым. Фото: topgir.com.ua
Суперкар из Харькова получил газотурбинный двигатель ГТД-350 (от вертолета Ми-2). Огромная мощность в 400 л.с. позволила легкому автомобилю разогнаться до невероятных 320 км/ч, что в середине 60-х годов прошлого столетия казалось фантастикой.
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Авторы проекта рассчитывали преодолеть скорость 400 км/ч. Но для таких испытаний в СССР просто не было достаточно длинной подходящей дороги. В последствии конструкторы ограничились другими скоростными достижениями: на соляном озере Баскунчак в России харьковский ХАДИ-7 установил рекорды скорости. На дистанции 500 м автомобиль достиг 101 км/ч, а на 1000 м – более 160 км/ч.
ХАДИ-7 удалось разогнать до 320 км/ч. Фото: topgir.com.ua
Через год украинский суперкар улучшил результат на 500 м до 112,8 км/ч. Конечно, в советское время такое транспортное средство вовсе не рассматривалось как перспектива для серийного производства, поэтому проект носил исключительно экспериментальный характер.
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