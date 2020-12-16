Появилась первая информация об электрической Skoda Octavia

Компания Skoda выпустит электрический седан/лифтбэк, который по размерам будет сопоставим со Skoda Octavia. При этом в будущем бестселлер чешской марки сам станет электрокаром по умолчанию.

Об этом изданию Auto Express рассказал глава "Шкоды" Томас Шефер. По его словам, электрический аналог Octavia появится к 2025 году, а уже после 2030-го года стоит ожидать выхода непосредственно "Октавии" на батарейках. Шефер отметил, что Octavia – ключевая модель бренда, тем самым он дал понять, что даже с электрификацией сегмента легковых автомобилей легенда все равно останется в строю.

Сейчас Skoda Octavia выпускается в бензиновых, дизельных и гибридных версиях Skoda

Также босс компании из Млада-Болеслава анонсировал еще один электрокар – это будет бюджетная модель с ценником менее 20 000 евро. Ее построят на урезанной и более дешевой версии платформы MEB VW Group (напомним, что Skoda принадлежит "Фольксвагену"), а по габаритам новинка будет близка к Volkswagen Polo (нынешнее поколение этой модели имеет длину 4 метра). Ее появление также ожидается в ближайшие годы. Такая новинка должна стать идеологическим преемником городского компакта Citigo-e iV – первого электромобиля марки, который пробыл на конвейере менее года (с осени 2019 по сентябрь 2020).

Задержка во времени выхода обеих моделей связана с тем, что сейчас Skoda сконцентрирована на своем первом электрическом кроссовере – Enyaq iV. Этот автомобиль дебютировал в сентябре текущего года, а буквально несколько недель назад началось его производство. Компания возлагает большие надежды на "Эньяк", его она планирует сделать одной из самых продаваемых моделей всей группы VW. Кстати, выпускается электрокроссовер на одной производственной линии с Octavia A8 на основном заводе Skoda, который находится в Млада-Болеславе.

Как ранее писал OBOZREVATEL: