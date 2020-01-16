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16 января • обновлено в 12:44
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Японцы рассказали о новом Toyota Land Cruiser 300

1.2т
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На протяжении года в Сети публикуется информация о предстоящем Toyota Land Cruiser 300. Недавно японские журналисты раздобыли данные о дате премьере нового автомобиля.

По информации издания BestCarWeb, новый Toyota Land Cruiser 300, который придет на смену "200-му", дебютирует в августе этого года. кроме того, наши коллеги из Японии уверяют, что внедорожник будет построен на переднеприводной архитектуре TNGA, которую адаптируют под полный привод и рамную конструкцию.

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300

bestcarweb.jp

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В то же время моторную гамму Toyota Land Cruiser 300 составят доработанный 4,6-литровый бензиновый V8, мощность которого доведут до 318 л.с., 3,5-литровый мотор V6 на 415 сил (таким сейчас, к слову, оснащается LS 500h), а также гибридная силовая установка на основе 3,5-литрового агрегата. Последняя будет самым мощным агрегатом в линейке (предположительно, отдача составит 480 л.с.). На смену автоматической коробке придет CVT-трансмиссия.

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300

bestcarweb.jp

Вдобавок, Toyota Land Cruiser 300 выйдет на новый уровень во вопросе безопасности. Как ожидается, многие электронные помощники, которые у нынешнего поколения доступны за доплату, новый внедорожник получит уже в базе.

Что касается дизайна, "300-й" сохранит облик актуальной модели, хотя прибавит немного в "брутальности" и "дикости". Никакие новые фото машины издание не публикуют – приводятся лишь старые скетчи.

Toyota Land Cruiser 200

Toyota Land Cruiser 200

newsroom.toyota.eu

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Правдивая ли это информация, сказать сложно: с одной стороны, в Интернете уже не один раз появлялась информация о том, что Toyota готовит Land Cruiser 300, которую производитель затем опровергал, но с другой – Land Cruiser 200 выпускается с "далекого" 2007 года, и логично допустить, что его уже пора было бы заменить, несмотря на неоднократные модернизации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что у Toyota LC Prado появилась новая модификация, которая ориентирована на богатых аграриев.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota внедорожник
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