Японцы рассказали о новом Toyota Land Cruiser 300

На протяжении года в Сети публикуется информация о предстоящем Toyota Land Cruiser 300. Недавно японские журналисты раздобыли данные о дате премьере нового автомобиля.

По информации издания BestCarWeb, новый Toyota Land Cruiser 300, который придет на смену "200-му", дебютирует в августе этого года. кроме того, наши коллеги из Японии уверяют, что внедорожник будет построен на переднеприводной архитектуре TNGA, которую адаптируют под полный привод и рамную конструкцию.

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300 bestcarweb.jp

В то же время моторную гамму Toyota Land Cruiser 300 составят доработанный 4,6-литровый бензиновый V8, мощность которого доведут до 318 л.с., 3,5-литровый мотор V6 на 415 сил (таким сейчас, к слову, оснащается LS 500h), а также гибридная силовая установка на основе 3,5-литрового агрегата. Последняя будет самым мощным агрегатом в линейке (предположительно, отдача составит 480 л.с.). На смену автоматической коробке придет CVT-трансмиссия.

Предполагаемый внешний вид Toyota Land Cruiser 300 bestcarweb.jp

Вдобавок, Toyota Land Cruiser 300 выйдет на новый уровень во вопросе безопасности. Как ожидается, многие электронные помощники, которые у нынешнего поколения доступны за доплату, новый внедорожник получит уже в базе.

Что касается дизайна, "300-й" сохранит облик актуальной модели, хотя прибавит немного в "брутальности" и "дикости". Никакие новые фото машины издание не публикуют – приводятся лишь старые скетчи.

Toyota Land Cruiser 200 newsroom.toyota.eu

Правдивая ли это информация, сказать сложно: с одной стороны, в Интернете уже не один раз появлялась информация о том, что Toyota готовит Land Cruiser 300, которую производитель затем опровергал, но с другой – Land Cruiser 200 выпускается с "далекого" 2007 года, и логично допустить, что его уже пора было бы заменить, несмотря на неоднократные модернизации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что у Toyota LC Prado появилась новая модификация, которая ориентирована на богатых аграриев.

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