Поток недорогих и не битых авто из США может хлынуть в Украину до конца года

В ближайшие несколько месяцев в Украину могут приехать десятки тысяч подержанных авто из США по привлекательным ценам. Причем речь идет не о "битках", а целых машинах.

Источником такого "аттракциона неслыханной щедрости" может стать крупнейшая в Америке компания по прокату авто Hertrz. Фирма не пережила пандемию и карантин, и ранее заявила о своем банкротстве. Теперь, чтобы расплатиться с кредиторами (за Hertz числятся многомиллионые долги), она вынуждена распродать большую часть своего автопарка.

Площадка Hertz. Фото: thepointsguy.com

Как сообщает The Drive, перед Hertz поставлена задача до конца года продать 182 500 автомобилей (в общей сложности автопарк компании насчитывается 500 тыс. авто). Причем это машины абсолютно разных классов – от бюджетных хетчбэков и седанов B-класса до премиальных кроссоверов и спортаков.

Поскольку авто из США в Украине пользуются хорошим спросом уже не первый год, то определенно можно ожидать, что часть этих машин рано или поздно окажутся во владении у отечественных автомобилистов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в каком состоянии продают очень дешевые авто в Германии (за 200-700 евро).