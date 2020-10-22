Последствия буксировки автомобиля в режиме паркинга показали на фото

В сети появились фотографии, которые наглядно демонстрируют, что может произойти с автомобилем, оснащенным АКПП, если его долго буксировать в режиме паркинга. Как видно на фото, машина получила серьезные повреждение и теперь ее ждет дорогостоящий ремонт.

Фотографии пострадавшего Ford Fusion/Mondeo Hybrid опубликовали в соцсети Reddit. Подробности неприятного инцидента не сообщаются, но, судя по всему, седан довольно долго тянули с заблокированными колесами: первое, что бросается в глаза, это наполовину сточенные колесные диски и напрочь отсутствующие шины.

Автомобиль долго буксировали в режиме паркинга - последствия Reddit

При этом на подъемнике вскрылись куда более серьезные последствия. Выяснилось, что "Форд" также остался без тормозных дисков, колодок и рычагов подвески. Кроме того, замене подлежит подрамник – ему тоже изрядно досталось.

Автомобиль долго буксировали в режиме паркинга - последствия Reddit

Автомобиль долго буксировали в режиме паркинга - последствия Reddit

Впрочем, не исключено, что и это еще не все "сюрпризы". Ведь неясно, как после такой буксировки обстоят дела с той же коробкой передач – вторым самым дорогим агрегатом в автомобиле после двигателя.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что спустя два года Tesla наконец признала, что в ее автомобилях самопроизвольно отпадает бампер. А еще – отклеивается крыша.