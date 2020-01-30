Тройное послание на кузове: в Киеве жёстко наказали героя парковки

В Киеве снова жёстко наказали героя парковки. На этот раз поплатился владелец Chevrolet Cruze, который оставил свое авто на газоне.

Случай произошёл на улице Драгоманова в Дарницком районе столицы.

Как выяснил OBOZREVATEL, недовольные поступком водителя граждане (или же гражданин) оставили на автомобиле послание в виде больших камней. Однако, судя по фото, обошлось без повреждений: "послание" просто аккуратно положили на капот, крышу и багажник авто.

Наказание героя парковки facebook.com/darnica.live1

Фотографии этого "народного возмездия" появились сразу в нескольких сообществах Facebook – в частности, на странице Дарниця Live и dtp.kiev.ua. При этом пользователи по-разному отреагировали на увиденное. Некоторое одобряют данный поступок, другие же – откровенно осуждают.

Так, один из пользователей написал: "Это не правильно! Это сделал человек, у которого нет своей машины! И не понимает, что он сделал для владельца и самой машины. Можно было для начала хотя бы записку предупреждающею под дворник вставить, ну а если бы к этому владельцу не дошло бы, тогда..." В то же время другой юзер заметил: "Только так с ними нужно бороться,обнаглели вкрай".

Так или иначе, но иногда встречаются куда более серьезные методы наказания героев парковки, которые выражаются в откровенной порче имущества: например, машины разрисовывают краской или же заливают монтажной пеной. О таких случаях OBOZREVATEL рассказывал в этой публикации.

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