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2 апреля • обновлено в 14:27
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Будни карантина: элитный Porsche нагрузили прицепом с мешками

1.6т
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В Одессе запечатлели довольно необычную картину. К недешевому Porsche Panamera Sport Turismo прицепили очень странный груз.

Зачастую такие автомобили перевозят разве что лафеты с мотоциклами или водными мотоциклами, но в данном случае к автомобиль "взял на буксир" самый обычный прицеп, груженный мешками. Что в последних, не совсем ясно – возможно, стройматериалы, хотя в свете последних событий не исключено, что владелец авто транспортировал какие-то крупы, муку или сахар.

Porsche за 100 000 евро, груженный прицепом с мешками

Porsche за 100 000 евро, груженный прицепом с мешками

instagram.com/carspotter_od

Интересно, что у самой машины молдавские номера, а вот у прицепа регистрационные знаки Одесской области.

Porsche Panamera Sport Turismo

Porsche Panamera Sport Turismo

winner.ua

К слову, Porsche Panamera Sport Turismo является одним из самых дорогих автомобилей в линейке штутгартского производителя. Цены на такое авто стартуют с отметки чуть больше 100 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине выставили на продажу самый необычный Daewoo Lanos в мире.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
Porsche новые авто
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