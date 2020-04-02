Будни карантина: элитный Porsche нагрузили прицепом с мешками

В Одессе запечатлели довольно необычную картину. К недешевому Porsche Panamera Sport Turismo прицепили очень странный груз.

Зачастую такие автомобили перевозят разве что лафеты с мотоциклами или водными мотоциклами, но в данном случае к автомобиль "взял на буксир" самый обычный прицеп, груженный мешками. Что в последних, не совсем ясно – возможно, стройматериалы, хотя в свете последних событий не исключено, что владелец авто транспортировал какие-то крупы, муку или сахар.

Porsche за 100 000 евро, груженный прицепом с мешками instagram.com/carspotter_od

Интересно, что у самой машины молдавские номера, а вот у прицепа регистрационные знаки Одесской области.

Porsche Panamera Sport Turismo winner.ua

К слову, Porsche Panamera Sport Turismo является одним из самых дорогих автомобилей в линейке штутгартского производителя. Цены на такое авто стартуют с отметки чуть больше 100 000 евро.

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