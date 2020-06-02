Вишенка на торте: Porsche выпустил ретро-версию 911 Targa 4S
Компания Porsche презентовала специальную версию 911 Targa 4S Heritage Design Edition.
Новинка станет первой в серии из четырех 911 Targa 4S коллекции Heritage Design, посвященных историческим моделям 50-х и 60-х годов прошлого века.
Снаружи автомобиль окрасили в эксклюзивный цвет Cherry Metallic, украсили контрастным золотистым декором и белыми аппликациями, а сзади появилась специальная эмблема Porsche Heritage.
"Олдскульный" стиль реализован в дизайне рулевого колеса, подголовников и брелока для ключа. Классические логотипы украшают 20- ии 21-дюймовые колесные диски , а тормозные суппорты окрашены в черный цвет.
Интерьер выполнен в двухцветной гамме в стиле Porsche 356. Крыша отделана кожей и микрофиброй, а также имеет декоративную плакетку с порядковым номером экземпляра. Приборы имеют зеленую подсветку.
Новинка построена на базе нового Porsche 911 Targa 4S. В результате в его арсенале есть 3-литровый мотор с двумя турбинами, который развивает мощность 450 л.с. (330 кВт) и момент 528 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и полноприводная трансмиссия. На разгон до "сотни" новинке требуется 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 302 км/ч. Для тонких ценителей предлагается возможность заказать вместо "робота" 7-ступенчатую "механику".
Спецверсия подготовлена подразделением Porsche Exclusive Manufaktur, а производство будет ограничено всего 992 экземплярами. Стоимость в США составит $180600 без налогов. А заплатив еще $14 тысяч владелец новенького "Порше" в стиле "ретро" может стать обладателем стильного хронографа 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Причем, ремешок выполнен из той же кожи, что и обивка салона авто…
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