Вишенка на торте: Porsche выпустил ретро-версию 911 Targa 4S

Компания Porsche презентовала специальную версию 911 Targa 4S Heritage Design Edition.

Новинка станет первой в серии из четырех 911 Targa 4S коллекции Heritage Design, посвященных историческим моделям 50-х и 60-х годов прошлого века.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – первый в серии из четырех "ретро" моделей porsche.com

Снаружи автомобиль окрасили в эксклюзивный цвет Cherry Metallic, украсили контрастным золотистым декором и белыми аппликациями, а сзади появилась специальная эмблема Porsche Heritage.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Вентиляционную решетку украсила большая эмблема Heritage Design Edition porsche.com

"Олдскульный" стиль реализован в дизайне рулевого колеса, подголовников и брелока для ключа. Классические логотипы украшают 20- ии 21-дюймовые колесные диски , а тормозные суппорты окрашены в черный цвет.

Салон 911 Targa 4S Heritage Design Edition получил двухцветную окраску porsche.com

Интерьер выполнен в двухцветной гамме в стиле Porsche 356. Крыша отделана кожей и микрофиброй, а также имеет декоративную плакетку с порядковым номером экземпляра. Приборы имеют зеленую подсветку.

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition porsche.com

Новинка построена на базе нового Porsche 911 Targa 4S. В результате в его арсенале есть 3-литровый мотор с двумя турбинами, который развивает мощность 450 л.с. (330 кВт) и момент 528 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением и полноприводная трансмиссия. На разгон до "сотни" новинке требуется 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 302 км/ч. Для тонких ценителей предлагается возможность заказать вместо "робота" 7-ступенчатую "механику".

Спецверсия подготовлена подразделением Porsche Exclusive Manufaktur, а производство будет ограничено всего 992 экземплярами. Стоимость в США составит $180600 без налогов. А заплатив еще $14 тысяч владелец новенького "Порше" в стиле "ретро" может стать обладателем стильного хронографа 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Причем, ремешок выполнен из той же кожи, что и обивка салона авто…

Хронограф 911 Targa 4S Heritage Design Edition будет доступен исключительно для владельцев новинки porsche.com

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