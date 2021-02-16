Porsche провел мировую премьеру нового поколения 911 GT3

Немецкая компания Porsche провела мировую презентацию седьмого поколения спорткара Porsche 911 GT3.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Раскрыть потенциал новинки в полной мере позволила знаменитая "Северная петля" трассы "Нюрбургринг". Дистанцию 20,8 км новинка преодолела за 6:59.927 минут, что на 17 секунд лучше показателя предшественника.

Дистанцию 20,8 км Porsche 911 GT3 преодолел за 6:59.927 минут, что на 17 секунд лучше показателя предшественника media.porsche.com

Автомобиль оснащен 4-литровым оппозитным мотором мощностью 510 л.с. (+10 л.с.). Максимальный крутящий момент атмосферного двигателя вырос с 460 до 470 Нм. Интересно, что по своим характеристикам дорожная версия Porsche 911 GT3 ни в чем не уступает представленному ранее гоночному Porsche 911 GT3 Cup для фирменного монокубка.

Автомобиль оснащен 4-литровым оппозитным мотором мощностью 510 л.с. media.porsche.com

Помимо 6-ступенчатой "механики" для новинки будет предложена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач PDK с двумя сцеплениями. Как и в спортивной версии, она обеспечивает переключение передач за доли секунды без потери потока мощности. Поэтому 911 GT3 способен разогнаться до первой "сотни" за 3,4 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра преодолевает спустя 10,8 секунд. Привод традиционно осуществляется на задние колеса, а максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Дизайн салона нового Porsche 911 GT3 media.porsche.com

Инженеры компании переработали переднюю двухрычажную подвеску, адаптировав конструкцию победителя Ле-Мана Porsche 911 RSR. Все направлено на улучшение управляемости и точности реакции.

Инженеры компании переработали переднюю двухрычажную подвеску, адаптировав конструкцию победителя Ле-Мана Porsche 911 RSR media.porsche.com

Новая задняя пятирычажная подвеска получила дополнительный шаровый шарнир нижнего рычага. Специальные амортизаторы соединяют в себе комфорт с улучшенными характеристиками на треке. Кроме того, в стандартной комплектации задние колеса имеют функцию подруливания. Колеса могут поворачиваться в ту же или противоположную сторону с передними на угол до 2 градусов в зависимости от скорости. Это обеспечивает лучшую стабильность на высоких скоростях и прекрасную маневренность на парковке.

В стандартной комплектации задние колеса имеют функцию подруливания media.porsche.com

По сравнению с предшественником, диаметр передних тормозных дисков был увеличен с 380 до 408 мм, при этом они стали на 17% легче. Также для снижения неподрессоренных масс автомобиль получил кованные колесные диски с центральным креплением. Помимо высокоскоростных дорожных шин, для покупателей впервые будут предложены шины для гоночного трека.

По сравнению с предшественником, диаметр передних тормозных дисков был увеличен с 380 до 408 мм, при этом они стали на 17% легче media.porsche.com

Для спортивных машин каждый грамм веса на счету, поэтому инженеры компании Porsche приложили немало усилий, чтобы максимально облегчить новый 911 GT3. Именно поэтому автомобиль получил особые облегченные стекла, выхлопную систему из "нержавейки" и литий-железо-фосфатный аккумулятор. Например, АКБ весит на 10 кг меньше, чем ее аналог на предшественнике. В результате удельная мощность новинки с МКП – 2,8 кг на 1 л.с.

В конструкции кузова нашли применение сталь, алюминий и углеволокно, причем доля карбона в новом 911 GT3 выросла media.porsche.com

В конструкции кузова нашли применение сталь, алюминий и углеволокно, причем доля карбона в новом 911 GT3 выросла. Этот легкий композитный материал используется для изготовления капота, заднего антикрыла, спойлера и даже крыши (опция). За счет улучшения аэродинамики прижимную силу удалось увеличить вдвое по сравнению с прежней генерацией GT3.

За счет улучшения аэродинамики прижимную силу удалось увеличить вдвое по сравнению с прежней генерацией GT3 media.porsche.com

В качестве бесплатной опции для новинки доступен пакет Clubsport, в который входят сертифицированный каркас безопасности, шеститочечный ремень безопасности для водителя, спортивный огнетушитель и тумблер отключения АКБ.

В качестве бесплатной опции для новинки доступен пакет Clubsport media.porsche.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche анонсировала дебют в Украине 5 новинок, а также показала новый Taycan и назвала его цену.