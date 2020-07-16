Porsche представил к юбилею 911 Turbo нового поколения

После мировой презентации 911 Turbo S компания Porsche представляет новое поколение 911 Turbo Coupe и Cabriolet.

Новый 911 Turbo стал быстрее, больше и удобнее, сохранив при этом узнаваемые черты классического Turbo (930).

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Купе и кабриолет получили в свое распоряжение 580-сильный (427 кВт) турбомотор, который стал на 40 л.с. мощнее, чем у предшественников. Крутящий момент вырос до 750 Нм (+40 Нм). В результате динамика разгона от 0 до 100 км/ч сократилась на 0,2 с – 2,7 с у купе и 2,8 с у кабриолета. Интересно, что первый Turbo 1975 года, оснащенный 3-литровым шестицилиндровым турбомотором имел в своем арсенале "всего" 260 л.с.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Новинки оснащаются 8-ступенчатой трансмиссией PDK со специальным режимом Turbo, а максимальная скорость достигает 320 км/ч. Впервые для 911 Turbo доступны пакеты Sports & Lightweight Design, спортивное шасси и спортивная выхлопная система. Так же покупатели могут персонализировать свой экземпляр, воспользовавшись широким ассортиментом фирменных опций и аксессуаров.

Оппозитный 6-цилиндровый двигатель объемом 3745 см³, оснащен двумя турбонагнетателями с изменяемой геометрией и электронноуправляемыми перепускными клапанами. В сочетании с обновленной системой охлаждения нагнетаемого воздуха и пьезоинжекторами это позволило улучшить динамику разгона, производительность мотора и повысить крутящий момент.

Шасси и кузов стали шире. Благодаря более широкой колее передних колес и новым 20-дюймовым дискам с резиной размерностью 255/35 автомобиль еще лучше управляется.

Автомобиль оснащен системой векторизации тяги Porsche Traction Management с улучшенными настройками. РТМ включает в себе активный полный привод с электронно управляемой многодисковой муфтой, систему автоматической блокировки межколесных дифференциалов (ABD) и антипробуксовочную систему (ASR). РТМ обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между передними и задними колесами в соответствии с меняющимися дорожными условиями. Например, при прохождении поворотов увеличена величина момента, отправляемого на передние колеса, чтобы максимально улучшить поперечную устойчивость. Также колея подруливающих задних колес увеличена на 10 мм, а на 21-дюймовые диски одеты шины размерностью 315/30.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

С учетом увеличенной отдачи мотора, тормозную систему также переработали. Спереди установлены новые тормозные диски диаметром 408 мм (+28 мм) и толщиной 36 мм (+2 мм). Сзади установлены диски диаметром 380 мм и толщиной 30 мм. А суппорты традиционно окрашены в яркий красный цвет.

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Спортивная выхлопная система впервые опционально доступна для 911 Turbo. Новыми являются и 2 разные варианты шасси. Стандартное адаптивное шасси PASM позволяет выбирать между комфортными или спортивными настройками. А для "экстремалов" предлагается опционное спортивное шасси с уменьшенным на 10 мм клиренсом. Ее настройки направлены на повышение динамики автомобиля и большей стабильности при движении на высоких скоростях и гоночных треках. Также в качестве опции предлагается активная гидравлическая система подавления кренов PDCC и керамические композитные тормоза PCCB с передними 10-поршневыми фиксированными суппортами.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Дизайн 911 Turbo стал еще более мускулистым, а линия капота подчеркивает спортивный характер авто. Чтобы разместить "подросшее" шасси спереди кузов расширили до 1840 мм (45 мм), а сзади – до 1900 мм (+20 м). Светодиодные адаптивные фары PDLS Plus вошли в стандартную комплектацию.

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Другой отличительнрй чертой нового 911 Turbo стала улучшенная аэродинамика. В распоряжении модели есть управляемые электроникой воздушные заслонки в передней части, активные передний сплиттер и заднее антикрыло. Характерные для модели 911 Turbo боковые воздухозаборники теперь не участвуют в процессе охлаждения воздуха, а отвечают за его направление к интеркуллерам, которые расположены под крышкой моторного отсека. Стильная светодиодная полоса задних фар, а также новая решетка с серебристыми вставками завершают дизайн задней части спорткара.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Внешний вид и технические характеристики авто можно улучшить с помощью опционных пакетов Lightweight Design и Sport Design. Первый позволяет снизить массу купе на 30 кг за счет замены обычных передних кресел легкими спортивными "ковшами", отказа от заднего ряда сидений и уменьшения звукоизоляции. Это также позволит в полной мере насладиться звуком мотора. В пакет Sport Design входят элементы декора в черном глянце или карбоне, а также задние фары Exclusive Design.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Оформление интерьера перекликается с другими моделями семейства. На центральной консоли расположился уже знакомый 10,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы PCM. В список оснащения вошли спортивные сиденья с электроприводом и 14-ю регулировками, пакет Sport Chrono, спортивный руль GT с подрулевыми "лепестками", а также мощная аудиосистема объемного звучания Bose.

2021 Porsche 911 Turbo. Фото: porsche.com

Новинки доступны уже доступны для заказа в Европе. В Германии с учетом местных налогов 911 Turbo Coupe обойдется в 180811 евро, а 911 Turbo Cabriolet – в 194035 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Porsche выпустила ретро-версию 911 Targa 4S.