Porsche отметил 25-летие модели Boxster выпуском спецсерии

Немецкая компания Porsche решила отметить четвертьвековой юбилей родстера выпуском лимитированной серии Boxster 25 Years.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Boxster 25 Years будет изготовлен тиражом всего 1250 экземпляров.

Новинка построена на базе самой мощной современной версии родстера – 718 Boxster GTS 4.0. От нее "юбиляр" получил 4-литровый 6-цилиндровый оппозитный атмосферный мотор, мощность которого достигает 400 л.с. В паре с ним будет предложена механическая 6-ступенчатая коробка передач или 7-ступенчатый "робот" PDK с двумя сцеплениями. Автомобиль способен развивать скорость до 293 км/ч, а на разгон до первой "сотни" версия с PDK и стандартным пакетом Sport Chrono требуется всего 4 секунды.

Кроме того, в списке базовых опций новинки есть активная спортивная подвеска PASM, которая имеет уменьшенный на 10 мм дорожный просвет, а также система векторизации тяги PTV с механическим дифференциалом ограниченного трения.

В дизайне новинки используются элементы концептуального Boxster, дебютировавшего в 1993 году на автошоу в Детройте. В частности, боковые воздухозаборники, вставки в переднем бампере и 20-дюймовые диски окрашены в уникальный цвет Neodyme, рамку лобового стекла сделали черной, а пробку бензобака и патрубки выхлопной системы покрыли хромом. Покупатели смогут выбрать между белым, черным или серебристым цветами кузова.

Салон отделан бордовой кожей и вставками из полированного алюминия, а в качестве альтернативы можно заказать черный интерьер. В базовую комплектацию вошли спортивные кресла с регулировками в 14-ти направлениях, спортивное рулевое колесо GT с подогревом и кожаной отделкой, фирменные шильдики "Boxster 25" и прочие приятные и полезные опции.

Напомним, что серийное производство родстера стартовало в 1996 году и за четверть века модель разошлась по миру в количестве свыше 357 тысяч экземпляров.

Версия Boxster 25 Years уже доступна для заказа и поступит к дилерам в конце марта. В Германии стоимость новинки стартует с отметки 94986 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, cемейство Porsche 911 пополнила экстремальная версия GT3 Cup, а в Бельгии скрестили VW Transporter T3 и Porsche 911.