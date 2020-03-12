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12 марта • обновлено в 14:28
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Porsche от ателье Gemballa удивляет своей динамикой

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Известное немецкое тюнинг-ателье Gemballa рассказало о новинках и поделилось планами на ближайшее будущее.

Как стало известно OBOZREVATEL, в компании готовят целую линейку новых моделей, причем сразу по трем направлениям – гиперкар собственной конструкции, экстремальные полноприводные версии и мощное купе на базе Porsche 911.

Gemballa готовит целую линейку интересных новинок

Gemballa готовит целую линейку интересных новинок

gemballa.com

За каждое направление будет отвечать специальный отдел. Так создание нового суперкара поручено подразделению Hypercar Division (HD). Разработкой и производством лимитированных серий автомобилей, а также кастомайзингом займутся специалисты отдела Luxury Customization Division (LCD). А мастера Gemballa Classics Division (CD) сконцентрируют свои усилия на сервисе и обслуживании ранее выпущенных моделей Gemballa.

За Gemballa Hypercar Project будет отвечать подразделение Hypercar Division

За Gemballa Hypercar Project будет отвечать подразделение Hypercar Division

gemballa.com

По мнению руководителя компании Стеффена Корбаха, это позволит ускорить процесс разработки новых моделей и расширить бизнес по всему миру. В ближайшие 24 месяца будут представлены несколько новинок под брендом Gemballa.

В частности, будут презентованы две полноприводных модели – Gemballa Avalanche 4x4 и Tornado 4x4 Они созданы на основе Porsche Cayenne и Porsche 911.

Gemballa Avalanche 4х4 – проект уникального полноприводного суперкара на базе модели Porsche 911

Gemballa Avalanche 4х4 – проект уникального полноприводного суперкара на базе модели Porsche 911

gemballa.com

Gemballa Avalanche 4х4

Gemballa Avalanche 4х4

gemballa.com

Подразделение Luxury Customization Division в свою очередь подготовило новинку на основе Porsche 991/992 под названием “GTR 8XX Evo-R BiTurbo”. Мощность мотора увеличена до 818 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 1098 Нм. С таким "сердцем" автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 2,3 секунды, а максимальная скорость превышает 370 км/ч. Летом планируется представить новую версию спорткара, "прокачанную" до 1000 л.с.

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo

gemballa.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в ателье Brabus построили необычный пикап-вездеход.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Porsche тюнинг новости авто
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