Porsche от ателье Gemballa удивляет своей динамикой

Известное немецкое тюнинг-ателье Gemballa рассказало о новинках и поделилось планами на ближайшее будущее.

Как стало известно OBOZREVATEL, в компании готовят целую линейку новых моделей, причем сразу по трем направлениям – гиперкар собственной конструкции, экстремальные полноприводные версии и мощное купе на базе Porsche 911.

Gemballa готовит целую линейку интересных новинок gemballa.com

За каждое направление будет отвечать специальный отдел. Так создание нового суперкара поручено подразделению Hypercar Division (HD). Разработкой и производством лимитированных серий автомобилей, а также кастомайзингом займутся специалисты отдела Luxury Customization Division (LCD). А мастера Gemballa Classics Division (CD) сконцентрируют свои усилия на сервисе и обслуживании ранее выпущенных моделей Gemballa.

За Gemballa Hypercar Project будет отвечать подразделение Hypercar Division gemballa.com

По мнению руководителя компании Стеффена Корбаха, это позволит ускорить процесс разработки новых моделей и расширить бизнес по всему миру. В ближайшие 24 месяца будут представлены несколько новинок под брендом Gemballa.

В частности, будут презентованы две полноприводных модели – Gemballa Avalanche 4x4 и Tornado 4x4 Они созданы на основе Porsche Cayenne и Porsche 911.

Gemballa Avalanche 4х4 – проект уникального полноприводного суперкара на базе модели Porsche 911 gemballa.com

Gemballa Avalanche 4х4 gemballa.com

Подразделение Luxury Customization Division в свою очередь подготовило новинку на основе Porsche 991/992 под названием “GTR 8XX Evo-R BiTurbo”. Мощность мотора увеличена до 818 л.с., а крутящий момент достигает внушительной величины 1098 Нм. С таким "сердцем" автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 2,3 секунды, а максимальная скорость превышает 370 км/ч. Летом планируется представить новую версию спорткара, "прокачанную" до 1000 л.с.

Gemballa GTR 8XX Evo-R BiTurbo gemballa.com

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