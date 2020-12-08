Porsche намерена использовать на моделях с ДВС метанол

В компании Porsche изучают возможность использования на своих моделях с ДВС синтетического топлива, в частности, метанола.

Об этом в интервью порталу Hagerty рассказал генеральный директор Porsche Оливер Блум. Немецкий производитель автомобилей впервые объявил о своих планах исследования синтетического топлива еще в сентябре. Спустя несколько месяцев в компании создали пилотный проект по использованию синтетического топлива для моделей с классическим ДВС.

Комплекс по производству синтетического бензина (e-benzin) на заводе компании Global Bioenergies в немецком городе Лойна audi-mediacenter.com

По мнению Оливера Блума, еще пока рано списывать со счетом автомобили с ДВС. "Мы считаем, что синтетическое топливо, произведенное из 100% возобновляемых источников энергии, может стать важным элементом в будущем, – пояснил Блюм. – По этой причине мы ведем исследования и разработки в этой области. 70% автомобилей, которые мы производили до недавнего времени, оснащены ДВС, и все они еще находятся в эксплуатации".

Схематическое изображение процесса синтеза искусственного автомобильного дизтоплива (e-diesel) с использованием энергии ветрогенераторов audi-mediacenter.com

Синтетическое топливо, разрабатываемое Porsche, производится путем соединения водорода с углеродом для создания метанола, который можно будет использовать вместо обычного бензина. В компании планируют производить такое топливо на заводах, работающих за счет энергии ветра и солнца.

"Единственная проблема, которая у нас остается, – это цена, которая по-прежнему превышает $10 за литр", – комментирует Блюм. В Porsche работают над снижением стоимости ниже $2 за литр, чтобы оно могло конкурировать с бензином или дизелем.

Химическая реакция получения метана для использования в ДВС (e-gaz) audi-mediacenter.com

"У нас уже есть опыт эксплуатации Porsche 911 (993), показавший очень хорошие результаты. Наша задача будет заключаться в том, чтобы найти правильные технические решения, чтобы эти виды топлива могли работать в наших двигателях внутреннего сгорания", – добавил босс Porsche.

По мнению Блюма появление доступного для использования в автомобилях с ДВС синтетического топлива произойдет в ближайшие 10 лет. Стоит также отметить, что компания Porsche не единственная, кто занимается вопросами создание синтетического топлива для автомобилей с ДВС. Ранее активную работу в этом направлении уже проделали их коллеги из компании Audi, которые синтезировали различные виды искусственного газа, бензина и дизеля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, власти Японии намерены полностью отказаться от автомобилей на ископаемых видах топлива к 2035 году, а концерн Volkswagen представил новое поколение бензиновых турбомоторов.