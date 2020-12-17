Porsche и Siemens Energy работают над созданием синтетических видов топлива

Porsche совместно с Siemens Energy и другими компаниями реализует в Чили проект по строительству первой в мире установки по производству синтетических видов топлива (eFuel).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пилотный проект "Haru Oni" использует богатые ветровые ресурсы на юге Чили для производства синтетического топлива с помощью ветрогенераторов.

Пилотный проект "Haru Oni" использует богатые ветровые ресурсы на юге Чили presse.porsche.de

Планируется, что в 2022 году предприятие в Чили произведет 130 тысяч литров синтетического топлива. А затем ожидается существенно увеличение объемов годового производства к 2024 году примерно до 55 млн литров, а к 2026 году — 550 млн.

В компании Porsche обнародовали планы по созданию и использованию синтетического топлива осенью нынешнего года. Преимущества такого топлива заключаются в простоте использования: оно подходит для двигателей внутреннего сгорания и плагин-гибридов, кроме того, для него можно использовать существующую сеть автозаправочных станций.

В компании Porsche обнародовали планы по созданию и использованию синтетического топлива осенью нынешнего года presse.porsche.de

"Участвуя в строительстве первой в мире установки по производству синтетического топлива, мы поддерживаем разработку альтернативных видов топлива будущего", – комментирует Оливер Блум, генеральный директор компании Porsche.

Полученная с помощью ветряных турбин Siemens Gamesa электроэнергия будет использоваться для производства "зеленого" водорода и его преобразования в синтетическое топливо. Технология получения водорода путем электролиза через протонообменную мембрану PEM (Proton Exchange Membrane) идеально подходит для использования энергии ветра.

Полученная от ветряных турбин энергия будет использоваться для производства водорода и его преобразования в eFuel presse.porsche.de

Для производства "зеленого" водорода, электролизеры, используя энергию ветра, расщепляют воду на составляющие – кислород и водород. На втором этапе непосредственно из воздуха отфильтровывается CO2 и затем соединяется с "зеленым" водородом с образованием синтетического метанола. Благодаря запатентованной компанией ExxonMobil технологии MTG (Methanol-to-Gasoline), полученный газ преобразуется в бензин.

Синтетическое топливо из Чили будет использоваться компанией Porsche в различных проектах presse.porsche.de

Синтетическое топливо из Чили будет использоваться компанией Porsche в различных проектах. Первоначально, в спортивном подразделении, а в перспективе – в центрах Porsche Experience и имеющемся автопарке. На начальном этапе инвестиции составят около 20 млн евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, европейские производители грузовиков намерены отказаться от использования ДВС, а их коллеги по ассоциации автопроизводителей подвергли сомнению планы Еврокомиссии по электрификации легковых авто.