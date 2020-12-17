Porsche и Siemens Energy работают над созданием синтетических видов топлива

Porsche совместно с Siemens Energy и другими компаниями реализует в Чили проект по строительству первой в мире установки по производству синтетических видов топлива (eFuel).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Пилотный проект "Haru Oni" использует богатые ветровые ресурсы на юге Чили для производства синтетического топлива с помощью ветрогенераторов.

Планируется, что в 2022 году предприятие в Чили произведет 130 тысяч литров синтетического топлива. А затем ожидается существенно увеличение объемов годового производства к 2024 году примерно до 55 млн литров, а к 2026 году — 550 млн.

В компании Porsche обнародовали планы по созданию и использованию синтетического топлива осенью нынешнего года. Преимущества такого топлива заключаются в простоте использования: оно подходит для двигателей внутреннего сгорания и плагин-гибридов, кроме того, для него можно использовать существующую сеть автозаправочных станций.

"Участвуя в строительстве первой в мире установки по производству синтетического топлива, мы поддерживаем разработку альтернативных видов топлива будущего", – комментирует Оливер Блум, генеральный директор компании Porsche.

Полученная с помощью ветряных турбин Siemens Gamesa электроэнергия будет использоваться для производства "зеленого" водорода и его преобразования в синтетическое топливо. Технология получения водорода путем электролиза через протонообменную мембрану PEM (Proton Exchange Membrane) идеально подходит для использования энергии ветра.

Для производства "зеленого" водорода, электролизеры, используя энергию ветра, расщепляют воду на составляющие – кислород и водород. На втором этапе непосредственно из воздуха отфильтровывается CO2 и затем соединяется с "зеленым" водородом с образованием синтетического метанола. Благодаря запатентованной компанией ExxonMobil технологии MTG (Methanol-to-Gasoline), полученный газ преобразуется в бензин.

Синтетическое топливо из Чили будет использоваться компанией Porsche в различных проектах. Первоначально, в спортивном подразделении, а в перспективе – в центрах Porsche Experience и имеющемся автопарке. На начальном этапе инвестиции составят около 20 млн евро.

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