Porsche будет выпускать летающие суперкары

Компании Porsche и Boeing подписали в США Меморандум о взаимопонимании с целью исследования возможностей премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя. Такое партнерство усилит позиции обеих компаний, позволяя получить ценные данные для исследования будущего премиум-рынка воздушного городского автотранспорта.
Концептуальный летающий автомобиль Porsche
porsche.com
"Porsche намерен расширить свою сферу деятельности и стать ведущим брендом премиальных транспортных средств. В долгосрочной перспективе это может означать переход в третье измерение путешествий", – утверждает Детлев фон Платен, член Исполнительного комитета по продажам и маркетингу компании Porsche AG. – "Две ведущие мировые компании объединят усилия для сотрудничества в потенциально важном сегменте рынка будущего".
В рамках сотрудничества компании соберут международную команду, которая будет работать над различными аспектами воздушного движения в городе, например, анализ потенциала рынка транспортных средств премиум-рынке и возможные кейсы использования.
Компании Boeing и Porsche, а также исследовательская компания Aurora Flight Sciences, дочернее предприятие Boeing, работают над разработкой концепта полностью электрического воздушного транспортного средства с вертикальным взлетом и посадкой. Над созданием и тестированием прототипа будут работать инженеры обеих компаний, а также сотрудники дочерних компаний Porsche – Porsche Engineering Services GmbH и Studio FA Porsche.
"Основой этого сотрудничества является наше стремление создать безопасную и эффективную новую экосистему движения. Это также открывает для нас возможность исследования разработки воздушного городского транспортного средства в премиум-сегменте в партнерстве с инновационным автомобильным брендом", – заявил Стив Нордлунд, вице-президент и генеральный директор Boeing NeXt. Эта организация работает над фундаментом экосистемы транспортного движения следующего поколения, в которой беспилотные и управляемые транспортные средства смогут безопасно сосуществовать.
Концептуальный летающий автомобиль Porsche
porsche.com
Исследование, проведенное компанией Porsche Consulting в 2018 году, показало, что рынок городского автотранспорта начнет быстро развиваться после 2025 года. Также результаты исследования утверждают, что перевозить пассажиров по воздуху быстрее, дешевле и удобнее, чем с помощью привычных наземных транспортных средств.
Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Porsche поделилась эффектным видео про сборку своего электрического суперкара.
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