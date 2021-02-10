Porsche анонсировал дебют в Украине 5 новинок

В этом году немецкий бренд Porsche представит 5 главных новинок в 5 городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новые спорткары украинцы смогут испытать в "Порше-Центрах" в течение года.

Среди обновленных моделей производителя: спортседан Taycan с задним поводом, кроссоверы Taycan Cross Turismo и Cayenne Coupe GT, а также спорткары 991 GT3 и Cayman GT4 RS.

"Младший" представитель семьи Porsche Taycan – версия с моноприводом. Porsche

Первым среди новинок украинские поклонники марки смогут познакомиться с новым заднеприводным представителем семейства Taycan. Четвертый член семьи электрических спорткаров дополнит уже представленную в Украине линейку полноприводных модификаций Taycan Turbo S, Taycan Turbo и Taycan 4s. Новинка ожидается в украинских дилерских центрах компании в первом квартале. Стоимость новинки будет начинаться с 76800 евро.

Прообраз нового Taycan Cross Turismo – концептуальный Mission E Cross Turismo 2018 года. Porsche

Весной этого года Taycan будет представлен в виде кроссовера. Новинка, получившая название Taycan Cross Turismo, будет отличаться от своих "родственников" увеличенным клиренсом, большей практичностью для повседневной эксплуатации и повышенным комфортом.

Porsche 911 GT3 Cup. Porsche

Спорткар 911 GT3 подготовлен для истинных ценителей скорости. Автомобиль специально подготовлен для использования на треке. Стоит отметить, что новинка показала прекрасный результат на знаменитой трассе "Нюрбургринг" – 7 минут 10 секунд.

Porsche 718 Cayman GT4. Porsche

Cayman GT4 RS будет изготовлен тиражом всего 1000 экземпляров, поэтому уже сейчас эта модель вошла в разряд коллекционных, и с каждым годом ее цена будет только расти. GT4 RS разработан специально для спортивных треков и приобрести его можно лишь под заказ.

Porsche Cayenne Coupe SportDesign Package. Porsche

А завершает обзор новинок от Porsche сверхмощная версия популярного кроссовера Cayenne – Coupe GT. Автомобиль получил в свое распоряжение 4-литровый мотор мощностью 640 л.с. Цены на новинку будут озвучены в июне, а первые владельцы получат кроссовер до конца года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на видео показали единственный в мире бронированный Porsche 911, а американцы совместно с британцами переделали Porsche 911 в раллийный внедорожник.