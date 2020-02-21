Porsche 911 с пробегом 1,3 млн км: как выглядит и сколько ему лет

Житель Канады Билл Макичерн вот уже как почти полвека является владельцем Porsche 911 Turbo (930). За это время его машина проехала почти невероятные 1,3 млн км!

Как выяснил OBOZREVATEL, свой Порше канадец заказал осенью 1975 года, и уже в мае 76-го года автомобиль был доставлен ему из Германии. С тех пор, вот уже как 44 года, Макичерн активно пользуется своим спорткаром из Цуффенхаузена – практически каждый день.

Porsche 911 c пробегом 1,3 млн км topgear.com

В настоящее время пробег его машины составляет 1 253 600 (одометр показывает 779 000 миль). При этом никаких серьезных проблем с автомобилем-миллионником не было – лишь мелкие поломки. В частности, в 2009 году спорткар столкнулся с кроссовером, в результате чего он получил повреждения полуоси и рычага подвески, кроме того, был заменен шкив вентилятора. Судя по фотографиям, сейчас Porsche выглядит отлично.

Porsche 911 c пробегом 1,3 млн км и его владелец topgear.com

В интервью журналистам владелец машины признался, что он вырос на автомобилях и всегда питал любовь к спорткарам. В молодости ое ездил на Oldsmobile 442, а после того, как в 1970-м Макичерн проехался на 911 T, влюбился в Porsche (машина поразила его сбалансированностью и комфортом). Когда же Билл основал компанию по чистке ковров, он купил корпоративный Porsche 911, а уже позже заказал версию в кузове 930 (под капотом авто – 3,0-литровый 6-цилиндровый мотор на 260 сил, состыкованный с 4МКПП). Автолюбитель пожелал машину в цвете Midnight Blue, с коричневым кожаным салоном, спортивными сиденьями и дифференциалом повышенного трения.

Рекордный пробег Porsche 911 подтверждают и его сервисные записи topgear.com

Владелец автомобиля topgear.com

Porsche 911 c пробегом 1,3 млн км topgear.com

Porsche 911 c пробегом 1,3 млн км topgear.com

По словам Макичерна, он полностью доволен своим автомобилем и не собирается его менять на современный спорткар.

Porsche 911 c пробегом 1,3 млн км topgear.com

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал о другом авто с рекордным пробегом – пикапе Nissan, на одометре которого 1,6 млн км.

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