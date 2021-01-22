Porsche 911 переделали в раллийный внедорожник

Американская компания Singer Vehicle Design совместно с британской Tuthill представили оригинальный внедорожник, созданный по мотивам раллийных Porsche 80-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера из Лос-Анджелеса долгое время специализируются тюнинге и реставрации классических моделей Porsche. На счету компании немало интересных проектов, а очередным их детищем стала внедорожник Singer ACS (All-Terrain Competition Study), созданный для одного из постоянных клиентов.

Автомобиль стал своеобразной данью уважения к гоночным машинам Porsche singervehicledesign.com

Автомобиль стал своеобразной данью уважения к гоночным машинам Porsche, которые принимали участие в ралли в 80-годы прошлого столетия, таким, как Porsche 911 SC/RS и 959.

За основу было взято купе Porsche 911, которое превратили в настоящего внедорожного "монстра". В процессе создания машины принимали участие их британские коллеги – специалисты компании Tuthill Porsche, которые также занимаются тюнингом и реставрацией машин немецкого бренда.

За основу было взято купе Porsche 911 1990 года выпуска singervehicledesign.com

Клиент заказал сразу две машины на базе семейства 964, но для разных целей. Первая (белая) предназначена для гонок по бездорожью и ралли-рейдам. Вторая (красная) будет использоваться на грунтовых и асфальтированных трассах.

Белая предназначена для гонок по бездорожью и ралли-рейдам, а а красная будет использоваться на грунтовых и асфальтированных трассах singervehicledesign.com

Шасси "донора" усилили с учетом высоких нагрузок, а для минимизации веса внешние кузовные панели изготовлены из углепластика. Спортивная подвеска получила 8 длинноходных регулируемых амортизаторы (по 2 на каждое колесо) и мощные пружины. Справиться с мощным болидом помогут усиленные тормозные механизмы, спрятанные под стильными кованными алюминиевыми колесными дисками в стиле Porsche 959. На них обули внедорожные шины BF Goodrich K02.

Шасси "донора" усилили с учетом высоких нагрузок, а для минимизации веса кузовные панели изготовлены из углепластика singervehicledesign.com

В движение Singer ACS приводит шестицилиндровый оппозитный 3,6-литровый мотор с двумя турбинами. Повысить эффективность мотора позволят два интеркуллера. Мощность двигателя достигает 450 л.с., а крутящий момент достигает 570 Нм. Реализовать потенциал силового агрегата помогут секвентальная 5-ступенчатая гоночная коробка передач и полноприводная трансмиссия с тремя самоблокирующимися дифференциалами.

В движение Singer ACS приводит шестицилиндровый оппозитный 3,6-литровый мотор с двумя турбинами singervehicledesign.com

В салоне установили омологированные FIA каркас безопасности и гоночные "ковши", а всей оперативной информацией водителя будет снабжать гоночная цифровая шкала приборов и специальная гоночная навигационная система с GPS. Также на машине установили топливный бак увеличенного объема, два дополнительных полноразмерных запасных колеса и система подачи питьевой воды для водителя и штурмана.

Компания планирует наладить серийное производство аналогичных внедорожных купе по индивидуальным заказам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы показали современную версию Porsche 914, а Porsche 911 превратили во внедорожник