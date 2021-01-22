Porsche 911 переделали в раллийный внедорожник

Американская компания Singer Vehicle Design совместно с британской Tuthill представили оригинальный внедорожник, созданный по мотивам раллийных Porsche 80-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мастера из Лос-Анджелеса долгое время специализируются тюнинге и реставрации классических моделей Porsche. На счету компании немало интересных проектов, а очередным их детищем стала внедорожник Singer ACS (All-Terrain Competition Study), созданный для одного из постоянных клиентов.

Автомобиль стал своеобразной данью уважения к гоночным машинам Porsche, которые принимали участие в ралли в 80-годы прошлого столетия, таким, как Porsche 911 SC/RS и 959.

За основу было взято купе Porsche 911, которое превратили в настоящего внедорожного "монстра". В процессе создания машины принимали участие их британские коллеги – специалисты компании Tuthill Porsche, которые также занимаются тюнингом и реставрацией машин немецкого бренда.

Клиент заказал сразу две машины на базе семейства 964, но для разных целей. Первая (белая) предназначена для гонок по бездорожью и ралли-рейдам. Вторая (красная) будет использоваться на грунтовых и асфальтированных трассах.

Шасси "донора" усилили с учетом высоких нагрузок, а для минимизации веса внешние кузовные панели изготовлены из углепластика. Спортивная подвеска получила 8 длинноходных регулируемых амортизаторы (по 2 на каждое колесо) и мощные пружины. Справиться с мощным болидом помогут усиленные тормозные механизмы, спрятанные под стильными кованными алюминиевыми колесными дисками в стиле Porsche 959. На них обули внедорожные шины BF Goodrich K02.

В движение Singer ACS приводит шестицилиндровый оппозитный 3,6-литровый мотор с двумя турбинами. Повысить эффективность мотора позволят два интеркуллера. Мощность двигателя достигает 450 л.с., а крутящий момент достигает 570 Нм. Реализовать потенциал силового агрегата помогут секвентальная 5-ступенчатая гоночная коробка передач и полноприводная трансмиссия с тремя самоблокирующимися дифференциалами.

В салоне установили омологированные FIA каркас безопасности и гоночные "ковши", а всей оперативной информацией водителя будет снабжать гоночная цифровая шкала приборов и специальная гоночная навигационная система с GPS. Также на машине установили топливный бак увеличенного объема, два дополнительных полноразмерных запасных колеса и система подачи питьевой воды для водителя и штурмана.

Компания планирует наладить серийное производство аналогичных внедорожных купе по индивидуальным заказам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы показали современную версию Porsche 914, а Porsche 911 превратили во внедорожник