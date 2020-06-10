Порно вместо спорта: автогонщица кардинально сменила карьеру

Австралийская автогонщица Рене Грейси после 7 лет спортивных состязаний сменила карьеру и стала звездой порно. Такие перемены связаны с финансовым положением – теперь девушка зарабатывает намного больше.

В интервью The Daily Telegraph гонщица рассказала, что настолько кардинальные перемены в профессиональной сфере – лучшее, что она делала в своей жизни. Грейси (Инстаграм) чувствует себя очень комфортно на новом месте и получает удовольствие от новой работы. Девушка продает откровенные фото и видео на специализированном сайте для взрослых.

Автогонщица сменила карьеру и ушла в порно Instagram Рене Грейси

Рене начинала с $2000 в неделю, когда только закончила заниматься автомобильными гонками. Теперь девушка зарабатывает более $17 000 в неделю. Фактически, автомобильные состязания не приносили ей дохода, ведь поиски спонсоров – сложный и долгий процесс.

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25-летняя красотка мечтала попасть в гонки NASCAR и IndyCar, но теперь это не имеет значения, ведь Рене очень рада новой карьере и возросшим доходам.

Автогонщица сменила карьеру и ушла в порно Instagram Рене Грейси

Как рассказывал OBOZREVATEL, блогеры показали забавное видео, на котором автомобиль пытались отправить в космос с помощью динамита. Результат эксперимента получился удивительным.

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