Попытка найти 'живой' Lanos до $4000 обернулась полным провалом

Специалист по подбору авто, популярный блогер Артур Емельяненко, попытался найти для своего клиента "живой" Daewoo Lanos. Сумма бюджета как для такой машины была немалая – 4 000 долларов. Тем не менее, любые попытки найти "Ланос" в хорошем состоянии обернулись фиаско.

Об этом автоэксперт рассказал на своем YouTube-канале ArchiLow. По словам блогера, он отобрал и осмотрел несколько "Ланосов" (как это обычно и бывает при подборе подержанной машины), но ни один из них не оказался подходящим вариантом. Критериев при этом было немного – у машины должен был быть кондиционер и гидроусилитель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Среди всех предложений на рынке нашелся лишь один автомобиль, который можно было бы рассмотреть на покупку. А именно, Ланос с пробегом 75 000 км. Машина была визуально ухоженной, а самое главное – с "живым" кузовом. Однако подвели мотор и коробка передач. Двигатель сильно дымил и издавал "громковатый" звук, тогда как коробка "подвывала".

Остальные варианты вообще не дотягивали до понятия "живой Ланос". Многие из них были с "убитыми" кузовами (ржавыми, чуть ли не полностью крашенными), что для этой модели является критично. Кроме того, у некоторых авто были вопросы по состоянию двигателя.

Впрочем, один хороший "Ланос" все же нашелся в объявлениях, однако цена на него оказалось просто космической – за "Дэу" в состоянии "нового авто" владелец просил 5 900 долларов.

В конечном счете клиент ArchiLow выделил больший бюджет (без малого 5 000 долларов) и ему подобрали Hyundai Getz 2007 года на "автомате". От идеи покупки "Ланоса" было принято решение полностью отказаться.

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