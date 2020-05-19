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19 мая • обновлено в 18:55
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Популярным в Украине седанам Ford по $2000 скоро придёт конец

2.3т
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Одним из самых популярных автомобилей, который привозят из США в Украину под восстановление, является седан Ford Fusion (он же Mondeo). Однако уже скоро этот автомобиль может стать большой редкостью на американских аукционах.

А всё потому, что Ford принял решение отказаться от производства седанов и хетбэков для американского рынка – следовательно, под нож попадает и Ford Fusion. Как сообщает Ford Authority, последний экземпляр этой модели сойдет с конвейера 21 июля. При этом отмечается, что заказы на машину дилеры перестали принимать ещё 28 февраля. Наряду с Фюжином Форд также откажется от Fiesta и Focus для рынка Северной Америки; на замену всем этим моделям придут кроссоверы.

Ford Fusion/Mondeo

Ford Fusion/Mondeo

carscoops.com

Само собой, какое-то время Ford Fusion ещё будут доступны на аукционах в больших количествах, поскольку на дорогах Америки их насчитывается сотни тысяч, если не миллионы, однако со временем предложений будет становиться всё меньше и меньше.

Ford Fusion/Mondeo

Ford Fusion/Mondeo

carscoops.com

Отметим, что Ford Fusion/Mondeo является самым популярным в своём классе бюджетным седаном. У него большой выбор двигателей – от 1.5 EcoBoost до 2.7 V6 мощностью 325 л.с. В Украине особенно любят версии с 2,5-литровым мотором, поскольку их легко переоборудовать под ГБО. В среднем Фьжины уходят с аукцинов США по 2-2,2 тысячи долларов.

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