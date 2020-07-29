Популярный Peugeot 3008 в обновленном виде попал на фото

Стас Сидилев Новости 12:10, 29.07.2020

Появление кроссовера Peugeot 3008 2021 модельного года ожидается ближе к концу 2020-го. Но мы уже можем изучить детали внешности грядущей новинки.

Сзади изменений меньше, чем в передней части.
Фото: forum-peugeot.com

Популярный Peugeot получит полностью переработанную переднюю часть. Фары стали длиннее и получили более узкую форму. В нижней части к фарам присоединились характерные вертикальные "клыки" дневных ходовых огней, которые на себя уже примерили 508 и компактный кроссовер Peugeot 2008.

Завершают программу обновлений передней части более крупная в сравнении с актуальным кроссовером решетка и воздухозаборники другой формы. Сзади слегка обновили оформление бампера и графику фонарей.

В салоне кроссовера Peugeot появится более крупный дисплей.
Фото: forum-peugeot.com
Фото Peugeot 3008 2021 модельного года впервые просочились в сеть.
Фото: forum-peugeot.com

В салоне Peugeot 3008 из видимых обновлений – увеличенный монитор информационно-развлекательного комплекса.

Кроссовер Peugeot 3008 готовится к рестайлингу.
Фото: Peugeot

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о раритетном Peugeot, который выставили на продажу в Украине.

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