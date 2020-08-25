Популярность б/у авто в Украине упала на 41%

Стас Сидилев Новости 09:27, 25.08.2020

За шесть месяцев 2020 года в Украину ввезли 193,5 тыс. легковых авто. В целом импорт транспортных средств снизился на 36% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

По данным Укравтопром, новых машин импортировали в количестве 37,6 тыс. шт. На долю подержанных автомобилей пришлось 155,9 тыс. экземпляров.

В сравнении с первым полугодием 2019-го импорт новых авто сократился незначительно – на 1,4%, но количестве ввезенных б/у авто сократилось на 41%. На машины украинцы потратили около полутора миллиардов долларов.

Импорт б/у авто в Украину снизился на 41%.
Фото: indiatimes.com

Из каких стран новые автомобили попали в Украину – ТОП-3:

  1. Япония (8745 шт.);

  2. Китай (5736 шт.);

  3. Румыния (5351 шт.).

Из каких стран б/у автомобили попали в Украину – ТОП-3:

  1. Германия (38991 шт.);

  2. США (32076 шт.);

  3. Франция (14218 шт.).

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о падении спроса на электромобили в Украине.

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